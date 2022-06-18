連3年下滑…旅客銳減 桃園機場全球排名從37大跌到67

桃機表示，由於檢疫流程嚴格，影響旅客滿意度。(記者黃仲明／攝影)

英國調查機構Skytrax公布今年度全球最佳100座機場 排名，桃園機場名列第67，較去年的37名下滑30名。學者認為，國際機場排名，高度仰賴旅客回饋問卷而取得分數，但疫情 之下，旅客數量銳減，當然也就無力維持排名。桃機則強調，隨疫情趨緩，有信心重回前段班。

隨著邊境管制逐漸放寬，機場公司將持續與航空公司、免稅店業者及CIQS等各單位密切合作，以提供旅客便利的空運服務。(圖：桃園機場公司提供）

桃機在2019年疫情爆發前，曾高居全球第13名，迄今已連續三年下滑。機場公司表示，因桃園機場為純國際線機場，去年機場出入境旅客量僅90萬餘人次，再加上檢疫流程管制嚴格，對旅客滿意度造成影響；但桃機在年旅客200萬以下的機場排名則是第五名。

機場公司說，雖然疫情重創桃園機場營運，但仍致力提升服務及設施品質。於2021、2022年連兩年獲得國際機場協會（ACI）的「傾聽旅客心聲認證」及「機場健康認證」（AHA）肯定，積極推動科技化及相關基礎建設，如One ID臉部辨識系統、研發航務管理暨航班輸運系統（FOS）、建置機場協同決策(A-CDM)系統等各項數位轉型計畫，同時全力優化行李輸送系統、完成跑道鋪面刨鋪、全部空橋之汰換、滑行道工程亦將於本年底完成，而最重要的第三航廈主體工程亦積極推動進行。

機場公司也說，隨著邊境 管制逐漸放寬，有更多旅客能體驗桃園機場的改變，及簡化放寬後的邊境防疫流程，桃園機場有信心以全新面貌迎接疫後復甦，提供旅客更優質的機場體驗。

根據今年度Skytrax全球最佳機場排名，前三名與去年排名相同，分別為杜哈哈馬德、東京羽田以及新加坡樟宜機場。

朝陽科大飛航系主任盧衍良說，相較於國外機場，桃機僅剩下因公務、留學以及探親需要而不得不入出境的旅客，旅客數量銳減，獲得問卷分數支持的能力遽減，自然難以與國外保持一定數量旅客進出的機場抗衡。