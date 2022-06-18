林秉樞施暴案 意外揪綠大老匯2900萬

新北地院昨天就林秉樞被控對立委高嘉瑜施暴案完成準備程序，7月1日將傳喚高嘉瑜出庭，對於先前檢調追查林秉樞金流，意外查到有綠營新潮流大老匯出2900萬元（台幣，下同，約98.6萬美元），專案小組證實，確實有曾將此紀錄列為「洗錢可疑交易報告」函文新北地檢署，但新北地檢署表示，案情無關部分不評論。

檢調當初偵辦林秉樞被控洗錢案時，意外發現曾被林秉樞小額捐款的一名新系潮流大老，兩年內匯出2900萬元，但對象是誰不得而知。

傳聞檢調查到該大老利用ATM將資金存入銀行，每次存入數目不等，不知作何用途；另有人說是利用第三方支付平台「藍新科技」在兩年內匯出2900萬餘元，但檢調不願多談，只說部分傳聞與事實有出入。

據了解，專案小組在追查林秉樞案時，確實曾發現綠營派系要角的資金疑點，但以沒有證據顯示相關資金匯款涉及不法，因此未繼續追查，新北地檢署以相關內容與林秉樞被控對高嘉瑜施暴案無關，而未進一步追查，也被外界質疑有政治考量，因此畫紅線停損。

林秉樞律師陳頂新對檢調清查疑似洗錢資金，表示沒有印象，強調此事或許與先前林秉樞被指控涉洗錢部分有關，但基於偵查不公開，辯護人未審視過相關資料，後來當事人獲不起訴，辯護人亦未深入探究。

林秉樞被控對高嘉瑜施暴案今年1月檢方偵結，林秉樞共被起訴偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、傷害、恐嚇等八罪；案件起訴移審法院，合議庭認為，林有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定續押禁見，4月21日裁定再羈押兩個月。

長達三個月的準備程序庭昨天告一段落，法院7月1日將傳喚高嘉瑜出庭進行交互詰問，屆時林秉樞羈押期滿，合議庭會審酌是否續押。