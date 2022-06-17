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台灣小碎步升息半碼 能抑制通膨？

記者 巫其倫、應翠梅
萬物齊漲，中央銀行宣布升息半碼以抑制通膨，但能發揮多少政策效果仍有待觀察。圖為攤商進貨成本提高，只得在餐點的標價貼上新價格，調漲售價。(記者陳正興／攝影)
萬物齊漲，中央銀行宣布升息半碼以抑制通膨，但能發揮多少政策效果仍有待觀察。圖為攤商進貨成本提高，只得在餐點的標價貼上新價格，調漲售價。(記者陳正興／攝影)

在美國聯準會宣布大舉升息三碼（0.75個百分點）之後，台灣央行也決定立即跟進升息。央行3月宣布升息一碼出乎市場意料，這次升息則在預料內。理由很簡單，通膨壓力已大到逼得全球主要央行一致要優先抵抗通膨。不過，央行僅升息半碼，幅度比市場預期的要小。

較特別的是，央行這次採取「組合拳」方式，同時調高存款準備率一碼。央行上一次調升存準率已經是十四年前的事，當時是金融海嘯爆發前，國內油電雙漲。這次同時調整貼放利率及存準率是「量價搭配」，也就是由貼放利率宣示「價」，調高存準率收縮資金「量」，雙管齊下，引領利率走升、控管銀行放款。

央行貨幣政策向來考量三大因素，升息與否更以穩定物價為首要目標，其次是考量經濟成長，最後才會考慮台美利差問題。主計總處公布五月消費者物價指數（CPI）年增率高達3.39%，連三個月「破三」。為了抑制高漲的通膨壓力，升息成了唯一選項。

即使升息看來理由充分，在理監事會前還是出現不同聲音。身兼央行理事的經濟部長王美花日前公開表示，台灣不應只用升息來解決通膨問題。過去央行理事極少在會前發言，王美花的談話讓外界好奇是否有下指導棋的意味？尤其是選舉當前，不想因為大舉升息得罪工商業，更怕傷了經濟影響選情。不過，央行總裁楊金龍表示王美花在昨天的會中並未反對升息。

多位學者認為，央行因應當前通膨壓力，有充分條件可升息一碼。但今年疫情影響下，內需消費出現狀況，就怕升息進一步傷害景氣，除了原本因通膨壓抑消費動能，升息後房貸上升又將排擠到其他消費，最終恐引發停滯性通膨，恐出現外有物價壓力、內有景氣不振的「內外夾攻」局面。

主張大舉升息者也有充分論述。表面看來，台灣的物價上漲率約3%低於美國的8%，但不同國家的物價指數內含商品不同、權數不同，很難跨國比較，何況台灣CPI中某些價格漲幅較多的商品權數較低，致使低估真實物價上漲的程度，造成與民眾真實感受的落差。

台灣由於普遍低薪加上薪資成長緩慢，導致向來對物價上漲極為敏感，尤其在上半年實質薪資已因物價上漲而開始滑落。一旦民眾開始因擔憂購買力下降而減少消費、提高儲蓄，反而使得經濟衰退的可能性更高。

央行三月宣布升息一碼後，台灣的CPI年增率持續攀升，反映升息幅度可能不足以抑制物價上漲。央行昨天又是小碎步升息半碼，難免讓外界擔心是否能有效抑制通膨？

台灣是由中油及台電吸收能源上漲費用，若拿掉國庫補貼，油價跟水電都不可能是現在的價格。政府必須綜合考慮産業與民生的問題。央行升息要恰到好處，能穩定物價又不會扼殺經濟成長，下猛藥易導致硬著陸。長久以來台灣較少處於通貨膨脹的環境，但短期內物價上漲壓力難以消除，民眾必須要有長期抗戰的心理準備。

升息 央行 利率

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