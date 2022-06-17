近親縱火奪8命 分家產疑是導火線

親情燒毀 新竹市東大路輪胎行前天深夜遭縱火，八人命喪火窟。陳姓屋主二兒子疑因分家產問題與家人口角後放火。火災調查員昨勘驗。（記者許正宏／攝影）

新竹市正義輪胎行小老闆陳彥翔日前深夜與父母因金錢問題口角，當父親面潑油縱火 ；大火數分鐘燒穿一樓木質裝潢天花板，他母親、妹妹、妻子及三名三到七歲的兒女、大嫂及一歲姪女等八人葬身火窟。附近鄰居透露，輪胎行老闆做人很好，常送蔬菜 敦親睦鄰；但老闆疑屬意將店面分給大兒子，陳嫌認為偏心，與父親口角後闖禍。

30歲的犯嫌陳彥翔夫妻當日上午還興奮地參加大兒子的幼兒園畢業典禮，深夜就縱火燒死至親，令親友不勝唏噓；他二級燒燙及嗆傷，戒護就醫中，警方朝殺人、縱火罪嫌偵辦。

正義輪胎行為汽車 維修業，一樓是店面，一家三代11口住二樓的四個房間。從軍的陳嫌哥哥因確診在軍方職務宿舍隔離逃過死劫。

輪胎行大火 6因素難逃生 製表／王駿杰、巫鴻瑋

新竹市消防局當日深夜約10時接獲火警報案，趕抵發現正義輪胎行陷入火海，陳嫌父親不斷喊叫「屋內有人受困」；附近住戶拍下大火瞬間畫面，有人大喊「我們在後面」，還有孩子大喊「媽媽」，居民拿著滅火器搶救，但杯水車薪。

消防員控制火勢後進入火場搜救，在一樓發現八具已近碳化的焦屍，初判輪胎行一樓停著四輛機車遭潑油縱火後，火勢迅速擴大，陳母等八人聚在二樓房間待援，不到兩分鐘被嗆暈，木質天花板接著被燒穿，八人墜落一樓被大火活活燒死。

惡火吞命 新竹市輪胎行縱火事件釀八死。（圖：民眾提供）

警方調查，事發前陳彥翔與父親因金錢問題吵架後負氣離家，陳父將四輛機車牽進屋內準備拉下鐵捲門打烊，突然，陳嫌返家並朝機車停放區倒汽油。陳父上前拉扯阻止，陳仍以打火機點火，大火一發不可收拾。

警方逮捕呆坐現場的陳彥翔，詢問「是不是你放的火」？他點頭認罪，但辯稱因在氣頭上才去買汽油，原只想嚇嚇父親，不料拉扯間嘴上叼的菸掉落引發大火，嘗試去救人卻因火勢太大束手無策，自己也被燒傷。陳父說，二兒子整天無所事事還沉迷線上賭博電玩，向銀行與私人借貸，缺錢花用就伸手向父母要錢，父子因金錢問題口角，想不到就縱火。

此外，也有傳聞指出，陳家是因都更分家產問題導致，但新竹縣政府指出，輪胎行坐落私有地，由都更實施者（即建商）負責整合，但多次協調，輪胎行都無意願加入，因此畫出都更範圍。