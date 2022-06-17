我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

NBA總冠軍賽／柯瑞飆32分 勇士重返榮耀8年奪4冠

近親縱火奪8命 分家產疑是導火線

台灣新聞組／新竹17日電
親情燒毀 新竹市東大路輪胎行前天深夜遭縱火，八人命喪火窟。陳姓屋主二兒子疑因分家產問題與家人口角後放火。火災調查員昨勘驗。（記者許正宏／攝影）
親情燒毀 新竹市東大路輪胎行前天深夜遭縱火，八人命喪火窟。陳姓屋主二兒子疑因分家產問題與家人口角後放火。火災調查員昨勘驗。（記者許正宏／攝影）

新竹市正義輪胎行小老闆陳彥翔日前深夜與父母因金錢問題口角，當父親面潑油縱火；大火數分鐘燒穿一樓木質裝潢天花板，他母親、妹妹、妻子及三名三到七歲的兒女、大嫂及一歲姪女等八人葬身火窟。附近鄰居透露，輪胎行老闆做人很好，常送蔬菜敦親睦鄰；但老闆疑屬意將店面分給大兒子，陳嫌認為偏心，與父親口角後闖禍。

30歲的犯嫌陳彥翔夫妻當日上午還興奮地參加大兒子的幼兒園畢業典禮，深夜就縱火燒死至親，令親友不勝唏噓；他二級燒燙及嗆傷，戒護就醫中，警方朝殺人、縱火罪嫌偵辦。

正義輪胎行為汽車維修業，一樓是店面，一家三代11口住二樓的四個房間。從軍的陳嫌哥哥因確診在軍方職務宿舍隔離逃過死劫。

輪胎行大火 6因素難逃生 製表／王駿杰、巫鴻瑋
輪胎行大火 6因素難逃生 製表／王駿杰、巫鴻瑋

新竹市消防局當日深夜約10時接獲火警報案，趕抵發現正義輪胎行陷入火海，陳嫌父親不斷喊叫「屋內有人受困」；附近住戶拍下大火瞬間畫面，有人大喊「我們在後面」，還有孩子大喊「媽媽」，居民拿著滅火器搶救，但杯水車薪。

消防員控制火勢後進入火場搜救，在一樓發現八具已近碳化的焦屍，初判輪胎行一樓停著四輛機車遭潑油縱火後，火勢迅速擴大，陳母等八人聚在二樓房間待援，不到兩分鐘被嗆暈，木質天花板接著被燒穿，八人墜落一樓被大火活活燒死。

惡火吞命 新竹市輪胎行縱火事件釀八死。（圖：民眾提供）
惡火吞命 新竹市輪胎行縱火事件釀八死。（圖：民眾提供）

警方調查，事發前陳彥翔與父親因金錢問題吵架後負氣離家，陳父將四輛機車牽進屋內準備拉下鐵捲門打烊，突然，陳嫌返家並朝機車停放區倒汽油。陳父上前拉扯阻止，陳仍以打火機點火，大火一發不可收拾。

警方逮捕呆坐現場的陳彥翔，詢問「是不是你放的火」？他點頭認罪，但辯稱因在氣頭上才去買汽油，原只想嚇嚇父親，不料拉扯間嘴上叼的菸掉落引發大火，嘗試去救人卻因火勢太大束手無策，自己也被燒傷。陳父說，二兒子整天無所事事還沉迷線上賭博電玩，向銀行與私人借貸，缺錢花用就伸手向父母要錢，父子因金錢問題口角，想不到就縱火。

此外，也有傳聞指出，陳家是因都更分家產問題導致，但新竹縣政府指出，輪胎行坐落私有地，由都更實施者（即建商）負責整合，但多次協調，輪胎行都無意願加入，因此畫出都更範圍。

親情燒毀 新竹市東大路輪胎行前天深夜遭縱火，八人命喪火窟。陳姓屋主二兒子（圖）疑...
親情燒毀 新竹市東大路輪胎行前天深夜遭縱火，八人命喪火窟。陳姓屋主二兒子（圖）疑因分家產問題與家人口角後放火。火災調查員昨勘驗。（圖：民眾提供）

縱火 汽車 蔬菜

上一則

旅館自主防疫者外出 須出示兩日內篩陰

下一則

放任黑心快篩 藍綠委轟食藥署長下台

延伸閱讀

他一把火燒死8家人 學者揭縱火者特徵「他挫折感高」

他一把火燒死8家人 學者揭縱火者特徵「他挫折感高」
拜登致函7煉油巨頭促增產 石油協會反嗆政策錯誤

拜登致函7煉油巨頭促增產 石油協會反嗆政策錯誤
兒細故縱火釀8死 輪胎行三代同堂幾滅門

兒細故縱火釀8死 輪胎行三代同堂幾滅門
網購減少、油錢增加 美國5月零售降0.3%

網購減少、油錢增加 美國5月零售降0.3%

熱門新聞

一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
6月15日凌晨起，台灣入境檢疫大鬆綁，全面縮短為「三加四」，國籍航空機組員如已接種疫苗追加劑，實施「0加7」新制，無需居家隔離。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫15日起放寬 9月前0+7有望

2022-06-12 15:30
女歌手林凡。(華納音樂提供)

UCLA女博士粉絲涉5次闖女歌手林凡家 辯稱是美國文化

2022-06-16 12:52
國民黨主席朱立倫於美東6日下午造訪國務院與官員會談。華盛頓記者張文馨／攝影

想見的沒見到...朱立倫返台後挑戰才開始

2022-06-11 19:04

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法