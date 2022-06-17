熱水淋醒酣睡夫 扭打中刺死他

王姓女子（中）涉嫌殺夫，她供稱長期遭家暴忍無可忍。被警方依殺人罪嫌送辦。（記者邵心杰／翻攝）

32歲王姓女子16日清晨在台南家中持熱水壺澆淋睡夢中陳姓丈夫，被陳怒扯頭髮，王女再持水果刀朝他右胸猛刺；陳男胸口中刀跑到陽台，拔刀扔下樓求救，失血過多送醫不治。王女說長期遭家暴 ，忍無可忍才犯案，警方詢後依殺人罪嫌送辦，檢方聲押。

2人婚後育有一名2歲兒子，夫妻分房，兒子與王女同睡；王女行凶時，兒子在自己房內雖未目睹，卻有聽到父親慘叫聲。社會局已緊急安置並協助輔導。

檢警調查，王女在賣場當服務員，39歲陳男是按摩師，一家三口外還養三隻狗，曾因爭吵報警處理，未聲請保護令，約一年前舉家搬到台南市東區。

王女說，12日陳男因隨身碟被小孩弄丟怪罪她，恐嚇她「不准出房門」；三天來她和兒子及三隻狗同處一房，等丈夫外出工作或睡覺時才敢出房門覓食。

昨天清晨5時許，她起床泡麵充飢，用熱水壺煮開水時愈想愈生氣，持熱水壺進入陳男房間，朝睡夢中的他澆淋，陳男痛醒後抓她頭髮，雙方拉扯，她順手從櫃子上取出水果刀，朝丈夫右胸猛刺。

陳中刀後跑到陽台喊「救命」，將刀拔起往一樓丟，當場血流如注倒地。社區管理員聞訊報警，緊急將陳送醫仍不治。