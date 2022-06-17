我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

NBA總冠軍賽／柯瑞飆32分 勇士重返榮耀8年奪4冠

熱水淋醒酣睡夫 扭打中刺死他

記者邵心杰、吳淑玲／台南17日電
王姓女子（中）涉嫌殺夫，她供稱長期遭家暴忍無可忍。被警方依殺人罪嫌送辦。（記者邵心杰／翻攝）
王姓女子（中）涉嫌殺夫，她供稱長期遭家暴忍無可忍。被警方依殺人罪嫌送辦。（記者邵心杰／翻攝）

32歲王姓女子16日清晨在台南家中持熱水壺澆淋睡夢中陳姓丈夫，被陳怒扯頭髮，王女再持水果刀朝他右胸猛刺；陳男胸口中刀跑到陽台，拔刀扔下樓求救，失血過多送醫不治。王女說長期遭家暴，忍無可忍才犯案，警方詢後依殺人罪嫌送辦，檢方聲押。

2人婚後育有一名2歲兒子，夫妻分房，兒子與王女同睡；王女行凶時，兒子在自己房內雖未目睹，卻有聽到父親慘叫聲。社會局已緊急安置並協助輔導。

檢警調查，王女在賣場當服務員，39歲陳男是按摩師，一家三口外還養三隻狗，曾因爭吵報警處理，未聲請保護令，約一年前舉家搬到台南市東區。

王女說，12日陳男因隨身碟被小孩弄丟怪罪她，恐嚇她「不准出房門」；三天來她和兒子及三隻狗同處一房，等丈夫外出工作或睡覺時才敢出房門覓食。

昨天清晨5時許，她起床泡麵充飢，用熱水壺煮開水時愈想愈生氣，持熱水壺進入陳男房間，朝睡夢中的他澆淋，陳男痛醒後抓她頭髮，雙方拉扯，她順手從櫃子上取出水果刀，朝丈夫右胸猛刺。

陳中刀後跑到陽台喊「救命」，將刀拔起往一樓丟，當場血流如注倒地。社區管理員聞訊報警，緊急將陳送醫仍不治。

家暴

上一則

上班發文批柯 廉政署科員申誡2次

下一則

來不及嫁…縱火犯胞妹原訂今年披白紗

延伸閱讀

社會戾氣變重 北京警方通報員工殺死同事刑案

社會戾氣變重 北京警方通報員工殺死同事刑案
亞市高中生群架被刺死 校園暴力惹議

亞市高中生群架被刺死 校園暴力惹議
14-16歲 洛市非裔4少當街刺死1男子

14-16歲 洛市非裔4少當街刺死1男子
洛市4少當街刺死人 2男2女嫌犯 14至16歲間

洛市4少當街刺死人 2男2女嫌犯 14至16歲間

熱門新聞

一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
6月15日凌晨起，台灣入境檢疫大鬆綁，全面縮短為「三加四」，國籍航空機組員如已接種疫苗追加劑，實施「0加7」新制，無需居家隔離。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫15日起放寬 9月前0+7有望

2022-06-12 15:30
女歌手林凡。(華納音樂提供)

UCLA女博士粉絲涉5次闖女歌手林凡家 辯稱是美國文化

2022-06-16 12:52
國民黨主席朱立倫於美東6日下午造訪國務院與官員會談。華盛頓記者張文馨／攝影

想見的沒見到...朱立倫返台後挑戰才開始

2022-06-11 19:04

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法