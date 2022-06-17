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南橫休園日 直擊山羌、帝雉逛大街

記者王慧瑛、陳弘逸／高雄17日電
南橫公路禁止遊客入山日，可看到帝雉、山羌悠閒踱步。(記者劉學聖／攝影)
南橫公路禁止遊客入山日，可看到帝雉、山羌悠閒踱步。(記者劉學聖／攝影)

南橫公路梅山口至向陽管制路段每周二、四不開放，本報採訪團隊直擊，休園日可見山羌、帝雉悠閒踱步，生態專家為野生動物發聲，建議調整為連續2天休園，讓野生動物放風更自在。公路總局表示，選周二、四有清理落石及施工需求考量，暫不考慮採連休模式。

在南橫公路檜谷一帶，可見到山羌從容地從山坡踏進道路，一度和採訪團隊四目相望，隨後淡定走向護欄邊駐足，過了許久才跳入山邊樹叢。不久又見到一對帝雉悠閒逛大街，享受休園日沒有車輛噪音及人為侵擾的時光。

長期記錄南橫生態的退休教師洪春景說，過去南橫公路野生動物遭路殺事件頻傳，受害動物以蛇類最常見，今年5月南橫公路全線復通後，野生動物干擾問題也引發關注，所幸多數山友與遊客自律，管制路段內均遵守速限30公里規範。

南橫公路禁止遊客入山日，可看到帝雉、山羌悠閒踱步。(記者劉學聖／攝影)
南橫公路禁止遊客入山日，可看到帝雉、山羌悠閒踱步。(記者劉學聖／攝影)

洪春景說，野生動物是南橫公路沿線「原住民中的原住民」，現行周二、周四不對外開放，對野生動物仍不夠友善，若調整為連續2天休園更理想，讓野生動物能自在活動，也降低路殺。

公路總局三工處長吳昭煌說，因山區偶有落石，需在不開放日清除，另武雄橋等工程仍在施作，需運輸施工物料等，若安排連續2天休園不合適。甲仙工務段長陳正偉說，周二、周四不開放是與地方意見領袖協調後的共識。

南橫雨後出現崩坍，工程人員利用不開放日清除落石。(記者劉學聖／攝影)
南橫雨後出現崩坍，工程人員利用不開放日清除落石。(記者劉學聖／攝影)

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