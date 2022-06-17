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跟進美國 台升息半碼 存款準備率調高1碼

台灣新聞組／台北17日電
國內通膨居高不下，中央銀行理監事會16日決議，祭出升息半碼與調升存準率1碼的「組合拳」，藉由緊縮貨幣政策緩和物價上漲壓力；圖為民眾站在超市貨架前，面對上漲的商品售價思考許久。(記者陳正興／攝影)
國內通膨居高不下，中央銀行理監事會16日決議，祭出升息半碼與調升存準率1碼的「組合拳」，藉由緊縮貨幣政策緩和物價上漲壓力；圖為民眾站在超市貨架前，面對上漲的商品售價思考許久。(記者陳正興／攝影)

對抗通膨已成各國中央銀行當務之急，在美國聯準會（Fed）已宣布調升利率3碼（0.75個百分點）後，台灣央行昨天下午召開理監事會，決議升息半碼與調升存款準備率1碼，房市管制措施按兵不動。央行總裁楊金龍說，這次升息可說是「複雜且艱難」的決策，但「今年到年底，貨幣政策都會朝緊縮方向走」。

聯準會昨天升息3碼，基準利率升至1.5%至1.75%，升幅為1994年來最大。台灣央行只升息半碼，繼今年3月升息1碼後再度跟進美國腳步，且在暌違14年後再度祭出調升存準率的政策工具。美國聯準會大幅升息後，英國、瑞士、阿根廷等國央行也宣布升息。

各國跟進升息的作法引發投資人對經濟衰退的疑慮，美股三大指數昨晚開盤跳空重挫，跌幅都超過2%，吐回前一天的漲點，英、德、法等歐洲主要股市也紛紛走跌。台北股市昨天盤中一度漲逾200點，午盤過後急殺收跌160點，失守1萬6000點關卡。

央行昨天的理監事會決議升息半碼，將重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，年息來到1.5%、1.875%及3.75%，今起實施；新台幣存款準備率則調升0.25個百分點，7月1日起實施。央行也下修今年全年經濟成長率到4%以下，為3.75%，同時上修消費者物價指數（CPI）年增率預估至2.83%，顯示國內輸入性通膨壓力加劇，迫使央行二度升息。

楊金龍也說，有理事建議，到9月理監事會議這3個月期間，若全球金融市場波動非常大，需要央行做出某種貨幣政策回應的必要時，央行也可召開臨時性常務理事會。

他表示，今年3月升息1碼，主要是判斷台灣服務業會逐漸復甦，沒想到4月服務業再度受疫情影響，第一季國內消費呈現趨緩，但考量通膨持續，不得不升息，要控制通膨的預期心理，綜合考量後僅升息半碼。

美聯準會歷年升降息 製表／羅方妤、巫其倫
美聯準會歷年升降息 製表／羅方妤、巫其倫

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