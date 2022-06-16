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台灣國、高中制服強制繡姓名 9月起有望廢止

記者趙宥寧、吳亮賢／台北16日電
教育部長潘文忠證實，將要求各級學校在2022學年度起，不得強制規定校服須繡名字。(示意圖／本報資料照片)
教育部長潘文忠證實，將要求各級學校在2022學年度起，不得強制規定校服須繡名字。(示意圖／本報資料照片)

國、高中制服強制繡姓名規定有望廢止。教育部昨表示，將盡速發函要求各校循民主程序，於2022學年開始前召開服儀委員會、校務會議，重新檢討制服繡姓名、學號的制度。

時代力量立委王婉諭先前向教育部爭取，為保護學生隱私，教育部應要求校方修改目前要求學生於制服上繡姓名的規定。她昨說，終於收到教育部回函，制服繡名字一事應尊重學生個人意願，不得強制且不應有性別差異，並從下一學年度起，各校應透過民主程序修正現有服儀規範。

教育部3月下旬曾統計，全台近四成國、高中學生仍須在制服繡姓名，其中二成五高中要求男生繡，女生不用。教育部長潘文忠昨說，國教署5月因此邀集相關團體會商，會中共識認為學號可識別身分，若有緊急狀況也可盡速聯繫處理，但不強制學生一定要在制服繡名字，也不該有性別差異，須尊重學生意願。

若學校經民主程序討論後仍決議繡名字？潘文忠說，民主程序是希望公開客觀討論，避免學校「為管理而管理」。

全中教理事長高孟琳樂見其成，建議各校學生會在這段期間廣泛蒐集學生意見，師長也盡早釐清共識，才趕得上這學期末的校務會議。

北市成功高中目前仍要學生在制服繡姓名，校長孫明峯說，待收到北市教育局公文後將依法行政，盡速召開相關會議研討。

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