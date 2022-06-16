華視屢出包 NCC只罰台幣100萬挨轟

從今年4月20日以來，華視新聞接連出包多次。(本報資料照片)

華視新聞日前接連出包，經兩個月調查，國家通訊傳播委員會（NCC）昨做出決議，針對華視誤植戰爭、天災資訊兩案共裁罰100萬元（台幣，下同，約3.4萬美元），並要求華視落實編輯室公約，明確維持新聞專業自主。

NCC主委陳耀祥曾說，華視恐涉廣電法處罰要件中的「妨礙公共秩序」，最高可罰200萬元。但昨NCC公布共只罰100萬元，引發議論。

NCC副主委暨發言人翁柏宗說，裁量基準除了出錯情節外，還會考 量近兩年核處紀錄，若曾發生過情節重大案子，委員會要求另加重罰款，罰款金額就會達最高額。國民黨 立委李貴敏說，NCC對華視高高舉起、輕輕放下，相較對其他電視台動輒重罰與處分的狠勁，只能說NCC再次展現不專業、不獨立，以及不負責的態度。

NCC昨說，華視出包登記在案總共11件，昨只先針對其中三案做決議，另八案還在審議；待其他的案子審議過後，若情節嚴重，NCC仍有可能再做出罰款決議。

另個原因是華視過去無犯過重大錯誤，因此NCC只先針對違規情節重大的兩案各裁罰50萬元，分別是7點晨間新聞跑馬燈出現戰爭錯誤訊息、9時整點新聞快訊播出天災錯誤訊息。

有人質疑，2020年中天新聞台曾在疫情 期間報導標示「封台倒數6天」，被罰80萬元，為何華視1案只罰50萬元？翁柏宗說，中天「封台倒數6天」屬情節嚴重，且「封台倒數6天」是中天第四次出包。