駐外公使找雇員性交易 懲戒法院判休職1年

外交部公使楊文昇駐奈及利亞期間，與奈及利亞當地清潔工在館長職務宿舍內性交易，懲戒法院審理後判楊休職，期間1年。圖為外交部。(本報資料照片)

外交部公使楊文昇駐奈及利亞期間，與奈及利亞當地清潔工在館長職務宿舍內性交易，監察院認為他紊亂長官部屬秩序、言行失檢，今年3月彈劾 ，移送懲戒法院。懲戒法院審理後判楊休職，期間一年。

監察院公布彈劾案文指出，楊文昇2018年7月9日至2020年9月16日擔任駐外館長，當時雇用當地一名女子，指派她當館長職務宿舍清潔工，負責宴會端菜與宿舍清潔。女員工2018年12月3日離職。

女員工離職後，2020年7月間透過駐外人員，指控楊文昇在她任職期間性騷擾 ，拿出兩人在宿舍內共寢、在健身 房畫面佐證。外交部性騷擾申訴評議委員會組專案小組調查，女方未到場、證據不足而決議「性騷擾案不成立」，但楊在外交部申評會訪談時，坦承影像檔及照片畫面中確實是他們二人。

楊聲稱「她要借錢，她願意do anything，我們都是成年人」、「是她要錢，我們才有一種交易買賣。」，外交部申評會認定楊敗壞官箴，記一大過。

監察院詢問時，楊文昇坦承「合意交易」、「金錢援助」、「脫光一起洗澡」，並說有付錢。「我是善意的提供金錢援助的合意行為」。還以「婚外性行為已除罪化」為由，指本案發生在私密空間，屬個人隱私，未影響社會公序。

懲戒法院認為楊文昇違反公務員服務法「公務員應謹慎，不得有損失名譽之行為」規定，行為紊亂長官部屬秩序，言行失檢，敗壞官箴，有損民眾對其職位的尊重、執行職務的信賴，嚴重影響公務員形象並損害政府信譽。

審酌楊身為駐外代表，言行失檢、逾越分際，有害政府國際形象、努力，考量他承認「共同洗澡、同床有逾越常規」、「不夠謹慎，略損名譽」稍見悔悟，判休職一年。