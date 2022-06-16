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兒細故縱火釀8死 輪胎行三代同堂幾滅門

台灣新聞組／新竹16日電
新竹市輪胎行縱火8死悲劇，警消漏夜調查釐清案情。(記者王駿杰／攝影)
新竹市輪胎行縱火8死悲劇，警消漏夜調查釐清案情。(記者王駿杰／攝影)

新竹市東大路一間鐵皮輪胎行昨天深夜遭縱火，火勢猛烈、濃煙直衝天際，還伴隨陣陣爆炸聲，消防員雖迅速撲滅火勢，但屋內八個人都沒跑出來，四名大人及四名小孩已無生命跡象。

起火原因疑似輪胎行老闆二兒子與媽媽為了洗碗發生口角，竟憤而涉嫌潑汽油縱火燒死自己妻兒在內的一家8人。

新竹市一家輪胎行15日深夜遭縱火，釀八死慘劇。(記者張裕珍／翻攝)
新竹市一家輪胎行15日深夜遭縱火，釀八死慘劇。(記者張裕珍／翻攝)

當下火勢迅速蔓延，嫌犯竟狠心丟下其餘8名親人自行逃出屋外，被同樣逃出的父親與鄰居壓制。

該間輪胎行位於新竹市東大路與中央路口，已經開業多年，該戶屋主陳姓老闆三代同堂，家庭成員共11人，包括老闆夫婦、兩名兒子、兩名媳婦與一名女兒，還有四名孫子，孫子年紀分別為1、4、7、10歲。

昨晚發生火警前有附近住戶聽見吵架聲音，據悉，涉嫌縱火的31歲二兒子陳姓男子疑似因為洗碗問題，與媽媽吵架，沒想到他心情不好竟去購買汽油，回家潑灑並縱火，縱火犯陳男自己輕微燙傷，其他八人共四大四小逃生不及，不幸葬生火窟，案由警方深入調查釐清中。

「好恐怖喔，至少聽到一百聲爆炸…還以為是空襲」。一名目擊者形容火警發生瞬間；附近住戶則拍下大火畫面，他說，火警發生時聽到有人不停求救，大喊「我們在後面、我們在後面」，後來就沒聽到聲音了，沒想到竟是家人衝突所引發的縱火事件。

消防局昨晚10時9分獲報東大路一段輪胎及汽車維修行火警，消防人車迅速趕抵，二層樓鐵皮建築物全面燃燒，緊急拉出三條水線灌救，於10時36分控制火勢，隨即發現一名男子受傷，緊急送醫。

警消指出，八具遺體被大火燒得焦黑，甚至炭化難以辨認，今將安排相驗，警方也表示，縱火案件仍在釐清縱火與事發原因，縱火犯嫌送醫戒護中。

輪胎行大火三大四小失去生命跡象，有家屬坐在路旁哭泣。(記者王駿杰／攝影)
輪胎行大火三大四小失去生命跡象，有家屬坐在路旁哭泣。(記者王駿杰／攝影)

縱火 汽車

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