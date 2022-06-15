我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學校規定女生必須穿裙 聯邦上訴法院裁定違憲

大象非「人」不適用人身保護令 「快樂」將續留動物園

立陶宛9月在台設處 中東歐投資基金首批為雷射產業

記者程遠述／台北報導
立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（圖左三）表示，立陶宛預計今年9月在台灣設立經貿辦事處，選址、代表遴選都在進行中。記者程遠述／攝影
立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（圖左三）表示，立陶宛預計今年9月在台灣設立經貿辦事處，選址、代表遴選都在進行中。記者程遠述／攝影

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）率團訪台深化雙邊經貿合作，聶琉嫻娜15日在外交部記者會上透露，立陶宛預計今年9月在台灣設立經貿辦事處，選址、代表遴選都在進行中，而有關行政院以2億美元國發基金成立的中東歐投資基金，立陶宛已有首批雷射企業列入融資對象名單。

台灣在去年11月18日設立駐立陶宛台灣代表處後，台、立雙邊頻繁領推動交流合作，聶琉嫻娜為台灣代表處改名後，首位赴台的政務次長級官員。聶琉嫻娜回答媒體提問時表示，最快在今年9月，立陶宛就會在台灣設立駐台北經貿辦事處，這次訪台也有到潛在位置場勘，不過合約還沒簽，還沒法透露地點。

聶琉嫻娜也透露，下周還會有立陶宛官員赴台交流，而至於駐台代表人選，立陶宛已經啟動遴選程序，由於會分階段、還有筆試面試等法定程序，所以也還沒法公布人選。

有記者問聶琉嫻娜，中東歐投資基金4月正式啟動，立陶宛企業是否已有對接，聶琉嫻娜表示，立陶宛已有許多企業在洽談，礙於商業機密不能多說，不過可以透露第一批接受中東歐投資基金融資的企業，是雷射相關產業，裡面也有許多其他企業正在討論，會接收相關融資。

由於立陶宛和台灣關係加強，去年起立陶宛就遭受中國經濟報復，許多產品遭中國禁止輸入，導致立陶宛對中國的出口貿易額驟降，對此聶琉嫻娜分析表示，去年立陶宛出口貿易額約330億歐元，其中對中國出口約2.4億歐元，許多企業當然受衝擊，不過立陶宛的政策是對貿易多角化經營，立陶宛認為和向台灣等印太國家多方加強合作，並不是不能彌補對中國出口的損失。

聶琉嫻娜也提到，對於中國的經濟打壓，立陶宛也提交相關證據向歐盟及世界貿易組織申訴，立陶宛除了會展現經濟韌性，據他所知，歐盟也在討論制定相關法規，阻止特定國家類似的經濟打壓行為。

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（圖左）表示，立陶宛預計今年9月在台灣設立經貿...
立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（圖左）表示，立陶宛預計今年9月在台灣設立經貿辦事處，選址、代表遴選都在進行中。記者程遠述／攝影

立陶宛 投資 融資

上一則

台灣華視新聞誤報「共軍襲台」NCC裁罰100萬台幣

延伸閱讀

鄧振中與歐洲議員WTO雙邊會談 推動台歐深化合作

鄧振中與歐洲議員WTO雙邊會談 推動台歐深化合作
俄國會議員提案立陶宛獨立「違憲」 遭反嗆領土還來

俄國會議員提案立陶宛獨立「違憲」 遭反嗆領土還來
英國、立陶宛強化安全合作 要求中國遵守國際義務

英國、立陶宛強化安全合作 要求中國遵守國際義務
陳時中投書立陶宛媒體 籲各界支持台灣參與WHA

陳時中投書立陶宛媒體 籲各界支持台灣參與WHA

熱門新聞

飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
中華民國外交部。(本報資料照片)

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

2022-06-09 00:14
6月15日凌晨起，台灣入境檢疫大鬆綁，全面縮短為「三加四」，國籍航空機組員如已接種疫苗追加劑，實施「0加7」新制，無需居家隔離。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫15日起放寬 9月前0+7有望

2022-06-12 15:30

超人氣

更多 >
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉

暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉