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摩鐵3房藏針孔偷拍 嫌竟辯稱「自己欣賞」

記者張議晨、林保光／高雄15日電
吳姓夫妻入住高雄小港區一家摩鐵，發現房內遭人裝設針孔，查出是之前入住的黃姓男子所裝。（取材自臉書）
吳姓夫妻入住高雄小港區一家摩鐵，發現房內遭人裝設針孔，查出是之前入住的黃姓男子所裝。（取材自臉書）

高雄小港區某汽車旅館半個月前驚傳房內被裝針孔攝影機，檢警前天查獲涉嫌安裝的黃姓男子，手機內有多段影片；黃是一名建築工人，多次投宿該間摩鐵，至少在三個房間偷裝針孔，時間長達四個月，檢警研判遭偷拍者「不在少數」，正追查影片有無外流；黃男訊後被聲押禁見獲准。

一對吳姓夫婦上月31日到高雄旅遊，入住該摩鐵，吳妻利用手機下載針孔探測軟體偵測，發現房內有異常訊號，二人在電視牆其中一個螺絲孔內，發現藏有針孔攝影機。

檢警偵辦，又在另兩間房內搜出相同的針孔攝影機；這些針孔鏡頭採無線傳輸，使用旅館電源供電，透過房內Wi-Fi向外傳輸影片。

高雄市刑大科偵隊分析設備，擷取房內網路數位記錄、IP位置釐清，經比對入住客資料，發現被裝針孔的三個房間，都有黃男入住紀錄。

警方研判黃涉有重嫌，前天報檢方指揮拘提黃到案，搜出拆裝工具一組、手機三隻，另有安非他命毒品和吸食器，另檢視黃的手機，發現多段疑在汽車旅館內偷拍畫面。

黃從事建築工，檢警查出他今年二、三月間多次投宿汽車旅館，利用工具和技能拆電視牆裝潢板，在螺絲孔內裝針孔，影片再透過網路傳送至手機。黃男承認偷拍，辯稱影片都「自己欣賞」。但檢警不排除有共犯，將深入偵辦。

律師李茂增說，消費者若入住日期與黃男裝機時間重疊，可先向警方報案；因證據已經查扣，警方會調查會通知當事人指認，若確定遭偷拍，除提告妨害秘密外，也可向黃男、旅館業者求償。

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