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不滿被勸戴口罩 台「挖眼案」惡男一審判5年 村民：太輕了

記者魏斌／屏東15日電
屏東發生挖眼案的超商仍持續營業，店員說，現在看到客人沒戴口罩也不敢出聲提醒。（記者魏斌／攝影）
屏東發生挖眼案的超商仍持續營業，店員說，現在看到客人沒戴口罩也不敢出聲提醒。（記者魏斌／攝影）

屏東縣高樹鄉去年發生駭人挖眼案，楊姓男子不滿潘姓超商女店員提醒他戴口罩，以手勒頸，徒手雙眼；楊行凶前兩個月就曾持刀砍傷一名婦人，檢方依殺人及重傷未遂罪起訴。屏東地方法院認為楊男涉傷害及重傷未遂兩罪，昨天判他五年徒刑。可上訴。

去年9月26日，楊男不滿潘姓女店員提醒戴口罩防疫，攻擊被害人，致其鼻梁斷裂、左眼窩骨折及結膜受傷。事件爆發後，檢警查出楊男去年6月30日曾在高樹一家早餐店持菜刀攻擊一名老婦人，被害人左側頸部、腹部被砍傷，店家攔阻才保住性命。

楊男因患有思覺失調症，砍傷老婦人曾被強制住院治療一個多月，評估狀況回穩返家，9月又犯下挖眼案。

合議庭認為，楊男持刀砍傷婦人，遭壓制後即鬆手未繼續攻擊，被害人離開時也未持續追擊，改依傷害罪處有期徒刑一年二月；攻擊超商女店員部分犯重傷未遂罪，處有期徒刑四年。應執行有期徒刑五年。

楊男雖患有思覺失調症，但法院不認為有因精神障礙或其他心智缺陷，導致其不能辨識行為違法，未減輕其刑，亦未宣告監護處分。

當地村民得知後都說「判太輕了」，擔心楊「很快又回來了」。楊家人事後一度搬到外地，高齡80多歲楊父不適應，又搬回鄉下獨居，多次騎車外出走失。

合議庭說，未遂犯依規定減輕其刑，重傷未遂刑度二年六月以上、六年以下有期徒刑，審酌相關事由後，量處四年已屬適當。

潘姓女店員出院後搬到親戚家療養，情況穩定，屏東縣社會處下個月進行第卅次心理諮商。家人不願對判決表示意見。超商老闆說，潘女勞健保都在店裡，還是員工，希望康復後回來上班。

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