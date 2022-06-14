台灣首支學生「火箭隊」陽明交大進軍美國SA-Cup

Formosan Fox」成員操作水平鑽床針對火箭管身連接處和尾翼接合處進行加工。（圖：陽明交大提供）

陽明交大一群機械工程系的熱血大學部學生，從機械實作課堂中學習到火箭知識，決定自發性組成台灣第一支學生火箭團隊「Formosan Fox」，將代表陽明交大於今年六月底參加世界上最大的校際火箭工程競賽-Spaceport America Cup （SA-Cup，美國太空 港杯）。

團隊指導老師機械系助理教授陳竺博淵說，這個競賽源自於美國實驗探空火箭協會（ESRA）2006年開始舉辦的校際火箭工程競賽 （IREC）。2017年ESRA 與美國太空港 （Spaceport America）合作，將競賽擴大為Spaceport America Cup（SA-Cup）。

今年適逢ESRA舉辦火箭競賽15周年，不僅是全球愛好火箭之研究者盛事，意義尤為重要。而學生結合「專業實作」、「創新思考」、「學術融入」三面向，運用課堂所學專業，加上對研究及實作的高度熱情，過程中發想出許多令人驚豔的靈感。

「Formosan Fox」 11名學生去年十月和151隊來自於全世界的團隊競爭並通過海選，即將於6月17日代表陽明交通大學出發至美國新墨西哥州 和來自美洲、歐洲、亞洲等22國、63個學生團隊進軍美國拚搏Spaceport America Cup 2022決賽。他們不僅是台灣首支參賽的隊伍，更是2022年東亞唯一隊伍。

「Formosan Fox」隊長林育瑄說，去年2月團隊成員們修習「機械實作」課程，學習的過程中除了學習火箭知識、累積經驗外，也激發同學們對火箭的興趣與熱忱，因此找了同好自組團隊，9月開始正式為參加 SA-Cup 做準備。

實作期間，團隊每位成員同心協力、分工合作，從設計到組裝通通自己動手。為了增進實作知識和技術，每周也會與國外的研究團隊開會，並和馬來西亞、泰國 的姊妹隊互相交流合作。

陽明交大「 Formosan Fox」這次參與競賽須達到兩個目標，第一是將火箭載4公斤酬載發射至10000英尺高度，第二是能夠成功回收火箭，包括使其外型、結構、搭載物不損壞。

「 Formosan Fox」成員們對首次參賽深具信心，並紛紛表示「藉由參加國際比賽，和來自各國的工程領域大學生交流、學習。從設計發想到製作，遇到問題再回頭修改的過程，是工程師訓練的一部分，對大學生的我們來說也是一個難能可貴的機會。」