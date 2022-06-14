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牛肉麵預約到2024年 客吃不到1星負評 老闆嗆：別煩我

聯合新聞網／新北14日電
門前隱味牛肉麵的生意相當好，引來客人吃不到氣到留一星負評。 （取材自臉書）
門前隱味牛肉麵的生意相當好，引來客人吃不到氣到留一星負評。 （取材自臉書）

門前隱味牛肉麵位於新北市板橋區的巷弄內，因為店內位置不多，只能容納五位顧客，所以為了避免民眾大排長龍，間接造成附近鄰居困擾，一律只接受預約制。此外，因為生意相當好，目前預約需要等兩年以上才能吃到，就有民眾在google留下一星負評，而老闆也發文加以解釋，在網路上掀起討論。 

門前隱味牛肉麵在臉書粉絲專頁發文，從照片中可以看見，一名網友在google留下一星評論並寫道，「行銷方式可以再誇張一點，一碗麵要搞得這麼複雜，差評一星高歌離席」。老闆將此截圖並回應，「吃不到麵真的很生氣氣齁，但請不要誤會了，你以為你誰？再複雜都與你無關，沒有想要煮麵給你吃，收好你的錢，想去那吃去那吃，別來煩我」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你不要去，機會給我」、「那請收下我的錢錢，煮麵給我吃」、「這碗麵大叔花了很多心思煮，湯頭才會這麼好喝，但大叔沒有要賣你。你快走！快走！」、「會給一星的人通常都是還沒吃過的」、「我三年也沒搶到一次還是很有風度」、「規則都不懂還敢吃麵」、「美味的食物本來就需要耐心等待」。

對此，老闆也發文加以解釋，「其實這些重覆再重覆的酸民留言，2017年開始就一路看到2022年，然後突然看著看著後發現，這不就是門前隱味愈來愈封閉的原因嗎？」老闆回憶起過去的轉變，2017年10月31對外正式開放預訂，2018年12月27正式關閉線上預訂，2019年忘了哪一天開始只接熟客。在貼文的最後，老闆相當無奈地寫道，「這碗麵誰能吃到由我來選擇，為的就是不讓那些酸民有機會走進來門前隱味，他不配我親手煮的這碗麵給他，所以事情很簡單而當初我們也很善良，但什麼改變了？誰改變了這一切？」

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