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職籃球星酒駕撞警車 190公分洗警車認真懺悔

記者王慧瑛／高雄14日電
球星張伯維身高190公分，長得人高馬大，出現在楠梓警分局加昌派出所洗警車畫面相當醒目。（圖：楠梓警分局提供）
球星張伯維身高190公分，長得人高馬大，出現在楠梓警分局加昌派出所洗警車畫面相當醒目。（圖：楠梓警分局提供）

高雄鋼鐵人籃球隊球員張伯維去年8月酒駕撞擊路旁警車，被聯盟禁賽1年、罰薪，還要從事社會服務300小時，他近期走進楠梓分局清洗警車，引發關注。張伯維說，他已戒酒快1年，認真反省及練球，對酒駕做壞示範深感懊悔，希望外界能給他自新機會，預計今年底重返球場。

31歲籃球球員張伯維去年8月底酒駕行經高雄台88線時，先追撞路旁小貨車，又向右偏移撞到路旁警車，幸無人傷，酒測值達每公升0.95毫克，被依公共危險罪送辦。球團當時對他祭出處分，除被禁賽1年，也扣除他三分之二薪水。

張伯維身高190公分，長得人高馬大，近日出現在楠梓警分局加昌派出所洗警車畫面相當醒目，他彎腰專注地擦拭警車，仔細地為人民保母的執勤交通工具打上泡沫、沖水、擦乾，將原本布滿灰塵的警車洗得清潔光亮，警員也對張伯維不馬虎態度給予肯定，工作告一段落也交流「籃球經」。

張伯維說，希望藉公益服務過程，學習尊重生命，也認真反省，絕對不會再犯酒駕錯誤，若有飲宴一定會搭計程車，不會心存僥倖。

楠梓警分局加昌派出所長塗明宗說，張伯維清洗警車過程相當細心與專注，勇於面對錯誤、誠心悔改精神值得肯定。

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