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台灣蘋果新聞網通報大量解僱 285名員工擬砍280人

台灣新聞組／台北14日電
台灣蘋果新聞網8日宣布完成出售、交接，強調大部分員工將轉移新東家留用。不過，台北市勞動局表示，已收到蘋果新聞網通報的大量解僱計畫書，預計在8月9日裁員280人。（本報資料照片）
台灣蘋果新聞網8日宣布完成出售、交接，強調大部分員工將轉移新東家留用。不過，台北市勞動局表示，已收到蘋果新聞網通報的大量解僱計畫書，預計在8月9日裁員280人。（本報資料照片）

台灣蘋果日報日前宣布易主，並已經完成交接，新老闆為17LIVE共同創辦人潘杰賢。蘋果日報上周五也已經向台北市勞動局提報大量解僱計畫書，擬解僱280人。

蘋果日報8日在蘋果新聞網公告已與新東家完成交接，聲明更寫道，蘋果台灣分公司法人代表葉一堅召開一級主管會議時表示，大部份蘋果員工都能轉移到新東家，安然留用。

據了解，截至今年3月底，蘋果日報聘雇員工有285人，但據蘋果日報的大解計畫書，解僱人數達280人。勞動部官員表示，大解計畫書的人數有可能只是預防通報，不一定就是最後資遣的人數，計畫書指出台灣蘋果日報勞資雙方預計於15日進行自主協商，依照法規，若10天後雙方無法達成共識，將由北市勞動局組成強制協商委員會，主持協商會議，若最後協商破局，就是回到勞動法令資遣程序。

勞動部官員說，蘋果日報是在上周五向台北市勞動部提交大量解僱計畫書，大解理由是虧損導致業務緊縮。

台北市勞動局就業安全科長陳昆鴻今天向中央社記者表示，蘋果新聞網在10日將解僱計畫書寄送給勞動局，通知預計在8月9日解僱280人，符合大量解僱勞工保護法中60天前通知的規定。

不過，大解法同時規定，解僱計畫書應同時通知相關單位、人員並公告揭示，有蘋果新聞網員工卻反映只有聽說，沒有看到正式通知。

對於蘋果新聞網此次解僱過程是否有違法疑慮，陳昆鴻說，會請資方提供依法將解僱計畫書公告揭示的佐證。

蘋果 就業 裁員

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