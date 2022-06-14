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釣2尾國寶魚櫻花鉤吻鮭 Po網炫耀遭送辦

記者吳傑沐／苗栗14日電
櫻花鉤吻鮭是瀕臨絕種一級保育類野生動物，素有國寶魚美譽。(圖：雪霸國家公園管理處提供)
櫻花鉤吻鮭是瀕臨絕種一級保育類野生動物，素有國寶魚美譽。(圖：雪霸國家公園管理處提供)

吳姓嫌犯今年5月間於台中市和平區南湖溪，釣到2尾瀕臨絕種國寶魚一級保育類野生動物櫻花鉤吻鮭，還將相片Po上臉書社群炫耀戰果，涉嫌違反野生動物保育法被函送台中地檢署偵辦。

雪霸國家公園管理處指出，櫻花鉤吻鮭(Oncorhynchus masou)素有「國寶魚」的美稱，是見證台灣冰河時期的活化石，現為瀕臨絕種保育類野生動物，也是台灣特有的冰河孑遺生物。因颱風洪水、農業開發、攔砂壩阻隔等諸多因素衝擊，使得生存棲地環境變化很大，並且造成嚴重威脅其生存。

櫻花鉤吻鮭成魚約莫30公分長，基本體色如深綠松石，腹部銀色，沿身體兩側有9個垂直橢圓形的深色斑點和11到13個較小的黑點，在交配季節，雄性的身體側面變成深紅色、嘴寬，延伸到眼睛下方，其狀如鉤，容易辨認；主要棲地在七家灣溪，除了七家灣溪，目前也有在南湖溪野放復育，目前總數量約8千多尾，仍處於瀕危狀態。

保7總隊副大隊長鄒騰勝表示，吳嫌是花蓮人，喜歡垂釣，常上山四處尋找秘境釣點，他供稱當時只釣到2尾櫻花鉤吻鮭，且現場野放，並不知道仍觸法；由於吳嫌垂釣地點是位在國家公園區域外，只能先以違反野生動物保育法函送法辦。

太魯閣國家公園王姓巡山員說，南湖溪流域主要都在太魯閣國家公園區內，只有勝光派出所附近登山口一小段是國家公園區外，為了遏止違法捕釣歪風，南山、環山部落居民還都成立護魚隊巡守保護，本案應是非法獵捕「國寶魚」遭法辦首例，。

警方呼籲，為維護台灣珍貴生態資源及特有種生態多樣性，民眾切勿非法獵捕、宰殺及騷擾該棲息地之行為，違者恐涉野生動物保育法，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金，請民眾切莫心存僥倖。

吳嫌釣獲第2尾櫻花鉤吻鮭照片也上傳臉書社群。(圖：警方提供)
吳嫌釣獲第2尾櫻花鉤吻鮭照片也上傳臉書社群。(圖：警方提供)

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