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鼓勵好報導 願景獎助金最高20萬台幣 徵件不限國籍

台灣新聞組／台北14日電

願景工程基金會舉辦第一屆「獎助採訪伴飛計畫」，提供每件作品最高新台幣20萬元(約6.6萬美元)獎助金，協助想要寫出好報導的新聞工作者或學生，完成報導任務。伴飛計畫即日起至8月15日開放申請，計畫書經評審討論後，最高可入選10件計畫獲得獎助金。

優質且具有公共價值的原創報導，是民主社會的重要基石。記者製作報導需要投入大量的時間與資源，才能獲得重要報導線索，也必須進行深入研究、多方採訪，才得以產製一份具有社會影響力的作品。位於台北的願景工程基金會為了協助各界「新聞人」順利完成報導作品，提供資源與專業支持，讓好作品得以問世。

伴飛計畫開放各界新聞人申請，包含現職媒體工作者、有志於新聞工作的「潛記者」、學生記者，或是已暫離崗位的「前記者」，也不限年齡、學歷、職業或國籍。只要以中文寫作，都歡迎申請者以個人或團體名義，送出計畫書一決勝負。

第一屆伴飛計畫即日起開始收件，報導形式可為文字、聲音、影音、攝影或多媒體網頁，歡迎申請者於2022年8月15日前，備齊採訪報導計畫書及相關文件，以電子郵件送件至主辦單位信箱。

主辦單位收齊後，將召開評審會議，由學者、媒體人或作家等媒體專業人士組成七人評審團，挑選優秀且可行的報導計畫，由願景工程基金會提供獎助金。每件作品最高20萬元新台幣，最多將選出10件計畫，歡迎各界新聞人踴躍申請！

【願景工程2022獎助採訪伴飛計畫】

・申請期程：即日起至2022年8月15日晚上23:59前（依主辦單位電子郵件系統收到申請記錄時間為憑，逾期恕不受理）

・主辦單位：願景工程基金會

・更多消息請至「伴飛計畫」活動網頁：https://visionproject.org.tw/event/flysponsors

【活動洽詢】

電話：02-27562858分機33

e-mail：[email protected]

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