給肉票母親假鈔自救贖人 警涉疏失

警方提供千元面額的冥幣玩具假鈔給報案人。(記者蕭雅娟／翻攝)

廖姓男子積欠150萬元（台幣，下同，約5萬1000美元）賭債，被張姓男子等三人押走逼債，廖母獲悉，二天奔走雙北三個警分局，最後帶著板橋警方提供的130萬假鈔單槍匹馬赴約救兒，交錢時被識破；幸張等人見事情曝光，將人釋放。警方通知張等三人到案，依妨害自由等罪送辦。

廖母先後到樹林、士林和板橋分局報協尋和妨害自由，最後是由北投分局通知犯嫌偵辦；由於相關單位疑有協助卻未積極受理報案，督察系統展開調查。

警方調查，23歲廖男日前帶二名跟班17歲少年到賭場賭德州 撲克，輸了150萬元；24歲張男、陳男、李男8日下午騙少年到新北三重商旅，再通知廖男到場，將三人押走逼債。

廖母8日晚上至樹林分局樹林派出所報協尋，警方追廖手機 定位出現在士林夜市一帶，廖母得知兒子無恙後返家。9日凌晨2時左右接到兒子電話要150萬才知出事，再回樹林分局，凌晨4時轉往士林分局文林派出所求助。

士林警方派員尋找、調監視器未發現，得知廖和熟人外出，問廖母是否提告，但廖母未明確說又先返家。樹林分局後發現定位移至北投，通知士林警方轉達廖母。

當天上午8時許，廖母轉往板橋分局沙崙派出所，警方得知債務糾紛，向廖母說時間緊迫可至北投分局，廖母心急問「那我沒錢怎麼辦？」員警拿出偵辦詐欺 案件道具紙鈔，13捆面額共130萬元，告知可前後夾一張真鈔。廖母帶著假鈔離去。

9日下午4時許廖母前往面交時才打110報案，北投警方尚未到場，廖母單槍匹馬上前對張等人說「看到小孩才給錢」。隨後上車被載往另一處，確定兒子等三人平安後，將假鈔丟給對方匆忙下車離開。

張等人發現假鈔一陣錯愕，驚覺被警方鎖定，放走三人分頭逃逸，北投警方事後通知到案，依妨害自由、恐嚇、傷害罪嫌函送偵辦。

廖母昨天受訪感謝板橋警方幫忙，稱沒有感覺被推案，但不解樹林分局僅報協尋，及士林分局質疑她證據不足無法受理。