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國中女生與男友拍春宮片 是否「撩人」院檢見解不一

記者王宏舜／台北13日電
基隆一名女學生帶甫成年的張姓網友回家，女學生父親返家，發現兩人有多次性關係。圖為示意圖非當事人。(取材自ingimage)
基隆一名女學生帶甫成年的張姓網友回家，女學生父親返家，發現兩人有多次性關係。圖為示意圖非當事人。(取材自ingimage)

張姓網友與國中女學生交往，女學生不僅和他發生性行為，還同意張拿手機「邊做邊拍」。有天女學生父親返家，發現她房裡竟藏了個年輕人，才知女兒至少與張性交7次，氣得帶她報警。一審依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交、製造少年為性交或猥褻行為之電子訊號等8罪判張1年2月徒刑，緩刑2年，台灣高等法院駁回檢察官上訴。

張2020年8月底和這名14歲的國中女生交往，當時他也還沒滿19歲，但他卻多次到女學生基隆家中做愛，甚至帶著她到賓館開房間，期間還用手機錄下性愛畫面。同年12月2日晚上，女學生的父親回家，訝異女兒的房間裡竟有一名年輕人，張見苗頭不對，落荒而逃。

父親帶著女兒到基隆市婦幼警察隊報案，女兒表示和張是情侶，她同意拍攝性愛片。張到案坦承有拍攝，但辯稱「我沒有犯罪」。

基隆地方法院認為，兒童及少年性剝削防制條例規定拍攝、製造兒童或少年相關照片或影片，處一年以上七年以下有期徒刑，但犯這個罪的人原因動機不一，情節也未必相同，有的是大規模引誘拍攝，有的則是情侶間合意，但法條的法定刑卻都一樣，不符合比例原則。基院考量張是經過女學生同意才拍攝，而且影片也沒有散布出去，非惡不可赦，因此依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑。

因一審期間張姓男子與女方家長成立調解，也履行賠償，基院認為他無再犯之虞，宣告緩刑二年，緩刑期間付保護管束。

檢察官認為判太輕，對一審認定無罪及不另為無罪諭知部分提上訴。檢方舉例，影片中，女學生裸露上半身坐著，雙手交疊於胸部遮掩，女學生臉左轉，露出右臉，或是拿浴巾包覆胸部下半部而裸露「北半球」，客觀上明顯足以引起一般人羞恥或厭惡感，但基院卻認為女學生沒有其他「撩人」的表情或肢體動作，不屬於猥褻，事實認定有誤。

高院的看法是，女學生裸露程度和穿低胸的衣物或泳裝差不多，依現今社會通念，女性單純裸露部分胸部的照片，寫真集屢見不鮮，很多人是用欣賞的角度來看，而非全然厭惡、羞恥而排斥，因此張一審被判無罪的部分仍無罪。高院認為一審認事用法無違誤，駁回檢察官上訴。

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