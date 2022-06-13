我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

「石塊從天砸下 頭部2吋傷口」北加華裔市議員 被襲擊

釣國寶魚櫻花鉤吻鮭Po網炫戰果 慘遭警移送法辦

記者吳傑沐／苗栗13日電
吳嫌釣獲第2尾櫻花鉤吻鮭照片也上傳臉書社群。圖／警方提供
吳嫌釣獲第2尾櫻花鉤吻鮭照片也上傳臉書社群。圖／警方提供

吳姓嫌犯今年5月間於台中市和平區南湖溪，釣到兩尾瀕臨絕種國寶魚一級保育類野生動物櫻花鉤吻鮭，還將相片Po上臉書社群炫耀戰果，涉嫌違反野生動物保育法被函送台中地檢署偵辦。

雪霸國家公園管理處指出，櫻花鉤吻鮭（Oncorhynchus masou）素有「國寶魚」的美稱，是見證台灣冰河時期的活化石，現為瀕臨絕種保育類野生動物，也是台灣特有的冰河孑遺生物。因颱風洪水、農業開發、攔砂壩阻隔等諸多因素衝擊，使得生存棲地環境變化很大，並且造成嚴重威脅其生存。

櫻花鉤吻鮭成魚約莫30公分長，基本體色如深綠松石，腹部銀色，沿身體兩側有9個垂直橢圓形的深色斑點和11到13個較小的黑點，在交配季節，雄性的身體側面變成深紅色、嘴寬，延伸到眼睛下方，其狀如鉤，容易辨認；主要棲地在七家灣溪，除了七家灣溪，目前也有在南湖溪野放復育，目前總數量約8000多尾，仍處於瀕危狀態。

保七總隊副大隊長鄒騰勝表示，吳嫌是花蓮人，喜歡垂釣，常上山四處尋找秘境釣點，他供稱當時只釣到2尾櫻花鉤吻鮭，且現場野放，並不知道仍觸法；由於吳嫌垂釣地點是位在國家公園區域外，只能先以違反野生動物保育法函送法辦。

太魯閣國家公園王姓巡山員說，南湖溪流域主要都在太魯閣國家公園區內，只有勝光派出所附近登山口一小段是國家公園區外，為了遏止違法捕釣歪風，南山、環山部落居民還都成立護魚隊巡守保護，本案應是非法獵捕「國寶魚」遭法辦首例，。

警方呼籲，為維護台灣珍貴生態資源及特有種生態多樣性，民眾切勿非法獵捕、宰殺及騷擾該棲息地之行為，違者恐涉野生動物保育法，處6個月以上、5年以下有期徒刑。

櫻花鉤吻鮭是瀕臨絕種一級保育類野生動物，素有國寶魚美譽。（圖：雪霸國家公園管理處...
櫻花鉤吻鮭是瀕臨絕種一級保育類野生動物，素有國寶魚美譽。（圖：雪霸國家公園管理處提供）
吳嫌釣獲第1尾櫻花鉤吻鮭照片上傳臉書社群。圖／警方提供
吳嫌釣獲第1尾櫻花鉤吻鮭照片上傳臉書社群。圖／警方提供

冰河 社群 洪水

上一則

新北譯文漏關鍵一句話 恩恩爸：為何跟其他縣市不一樣

下一則

外銷救石斑？台東農指農委會畫大餅 籲放手讓地方談

延伸閱讀

大角羊有缺水危機 約書亞樹國家公園關閉

大角羊有缺水危機 約書亞樹國家公園關閉
養6隻保育類鸚鵡 羽毛揪出他有罪

養6隻保育類鸚鵡 羽毛揪出他有罪
萬華「鳥街」業者賣保育動物判刑 法官：增加滅種危機

萬華「鳥街」業者賣保育動物判刑 法官：增加滅種危機
遭200公分鱷魚咬住 14歲少年「徒手重拳」擊退牠保命

遭200公分鱷魚咬住 14歲少年「徒手重拳」擊退牠保命

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人