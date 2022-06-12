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社團也能當飯吃 疫情之下逆勢成長 他們玩出創業夢

記者劉星君／屏東報導
屏東大學愛拍社成員，將社團所學技能轉化就業力，並創辦「硬頸影音工作室」，專研直播技能，協助大型活動拍攝紀錄，創造就業機會。圖／硬頸影音工作室提供
屏東大學愛拍社成員，將社團所學技能轉化就業力，並創辦「硬頸影音工作室」，專研直播技能，協助大型活動拍攝紀錄，創造就業機會。圖／硬頸影音工作室提供

大學生活除課業外，社團是必修學分之一，疫情衝擊，社團營運受影響，台灣屏東大學愛拍社化危機為轉機，將社團所學技能轉化就業力，社團夥伴創辦「硬頸影音工作室」，專研直播技能，協助活動拍攝，社長劉宇倫說，疫情成為助力，找到就業出路。

屏東大學愛拍社成軍第11年，社長、視覺藝術系三年級劉宇倫與學長姐們，科學傳播系碩一的曾志勇、柯涵琁與黃崇瑄，籌設影像工作室，將社團學習技能，轉化為就業出路，成立「硬頸影像工作室」。

前社長曾志勇說，「硬頸」源自客家話，現代有不向逆境低頭意思，疫情影響「我們不向疫情低頭」。愛拍社的宗旨是培育影音方面專業人才，當其他社團發光發熱時，「我們任務在背後幫大家記錄下美好時刻」。

劉宇倫說，社團安排一系列社課培訓，每周一堂，培養熱愛影音製作專業人才，大家從零開始，培養興趣，透過學長姐們與老師指導，每學期拍出一部微電影，社員們加入劇組拍攝，當技術成熟後能成為學校影音團隊。

劉宇倫說，礙於設備器材是學校提供，僅能拍攝學校活動紀錄，校內器材不能商用。為擴大拍攝影片題材多元性，與畢業出路，他與社團學長姐們籌組影像工作室，即使畢業後，也能讓有興趣同學們能有發揮所長的地方，「一條龍培訓」。

「因為有愛拍，所以有了硬頸！」劉宇倫說，四人工作室在2020年8月成立，大家出資買器材，工作室成立時遇疫情，一度停擺，2021年疫情趨緩後，工作室接到第一個案子，逐漸被外界看到。

「疫情讓我們變得更強大」，曾志勇說，疫情衝擊許多活動改為線上線下合併辦理，目前接到案子有五成是直播，他們專研直播技術，將器材添購更完整，已協助客委會、國發會、屏縣文化處，高雄師範大學等活動直播紀錄，也帶起直播商機。

曾志勇說，團隊四人彼此分工，團隊特色人少、小巧，溝通快速，也能展現專業一面，靠工作室養活自己，也進駐學校育成中心，成為孵夢團隊，在學校陪伴輔導下，企盼工作室能有所成長，「社團當飯吃，不只是夢想」。

屏東大學愛拍社每周舉辦社課，社課主題多元，包括攝影、剪接、燈光、後製等。圖／屏東...
屏東大學愛拍社每周舉辦社課，社課主題多元，包括攝影、剪接、燈光、後製等。圖／屏東大學愛拍社提供
屏東大學愛拍社成員，將社團所學技能轉化就業力，並創辦「硬頸影音工作室」，專研直播...
屏東大學愛拍社成員，將社團所學技能轉化就業力，並創辦「硬頸影音工作室」，專研直播技能，協助大型活動拍攝紀錄，創造就業機會。圖／硬頸影音工作室提供
屏東大學愛拍社成員，將社團所學技能轉化就業力，並創辦「硬頸影音工作室」，專研直播...
屏東大學愛拍社成員，將社團所學技能轉化就業力，並創辦「硬頸影音工作室」，專研直播技能，協助大型活動拍攝紀錄，創造就業機會。圖／硬頸影音工作室提供
屏東大學愛拍社每周舉辦社課，社課主題多元，包括攝影、剪接、燈光、後製，虛擬攝影棚...
屏東大學愛拍社每周舉辦社課，社課主題多元，包括攝影、剪接、燈光、後製，虛擬攝影棚。圖／屏東大學愛拍社提供
屏東大學愛拍社長、視覺藝術系三年級劉宇倫（右起）與學長姐們，科學傳播系碩一的曾志...
屏東大學愛拍社長、視覺藝術系三年級劉宇倫（右起）與學長姐們，科學傳播系碩一的曾志勇、黃崇瑄與柯涵琁，籌設影像工作室，將在社團學習技能，轉化為就業出路，成立「硬頸影像工作室」。記者劉星君／攝影
屏東大學愛拍社每周舉辦社課，社課主題多元，包括攝影、剪接、燈光、後製等。圖／屏東...
屏東大學愛拍社每周舉辦社課，社課主題多元，包括攝影、剪接、燈光、後製等。圖／屏東大學愛拍社提供
屏東大學愛拍社成員，將社團所學技能轉化就業力，並創辦「硬頸影音工作室」，專研直播...
屏東大學愛拍社成員，將社團所學技能轉化就業力，並創辦「硬頸影音工作室」，專研直播技能，協助大型活動拍攝紀錄，創造就業機會。圖／硬頸影音工作室提供
屏東大學愛拍社每周舉辦社課，社課主題多元，包括攝影、剪接、燈光、後製等。圖／屏東...
屏東大學愛拍社每周舉辦社課，社課主題多元，包括攝影、剪接、燈光、後製等。圖／屏東大學愛拍社提供
屏東大學愛拍社每學期要拍攝一部微電影，學長姐帶領學弟妹們實務操作。圖／屏東大學愛...
屏東大學愛拍社每學期要拍攝一部微電影，學長姐帶領學弟妹們實務操作。圖／屏東大學愛拍社提供
屏東大學愛拍社成員，將社團所學技能轉化就業力，並創辦「硬頸影音工作室」，專研直播...
屏東大學愛拍社成員，將社團所學技能轉化就業力，並創辦「硬頸影音工作室」，專研直播技能，協助大型活動拍攝紀錄，創造就業機會。圖／硬頸影音工作室提供

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