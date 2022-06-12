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桃園2屍4死案 同學買名車 兇嫌眼紅下毒手

記者翁唯真／桃園12日電
李姓夫妻人間蒸發多日，被發現陳屍高鐵青埔站附近停車場。(記者翁唯真／攝影)
李姓夫妻人間蒸發多日，被發現陳屍高鐵青埔站附近停車場。(記者翁唯真／攝影)

檢警偵辦桃園兩屍四死棄屍命案，確認死者為李邦勝（32歲）及李芬芳（36歲）夫婦，兩人與泰籍男子王大賢合夥經營移工仲介公司，近來李姓夫婦懷疑王男私藏款項，王男則認為分潤不均，疑眼紅李氏夫婦購入ＢＭＷ新車，且李女又懷龍鳳胎，引發殺機，警方推斷作案凶器應是金屬鈍器，正透過泰國警方跨海緝凶。

王大賢（35歲）殺人棄屍後搭計程車逃離現場，王男原來穿著藍色上衣，從桃園高鐵站旁停車場離開後，先換穿紅色上衣，抵達桃園國際機場又換白色衣服，過程中二度變裝，卻未見丟棄衣物，懷疑置放於背包，最後搭乘星宇航空飛往曼谷逃亡。

李氏夫婦的親友昨天到中壢參加法會，桌上放置一張二人合照，親友都眼眶泛紅，法會結束後，李芬芳姊姊面對媒體詢問低調不願多談，問及李氏夫婦身前為人，友人均透露「人很好」。

王大賢和李氏夫婦三人在泰國是好友，李芬芳和王大賢高中來台留學成為同窗，取得二專學位，兩人才返回泰國。李芬芳姊姊婚後先到台灣當翻譯，李女後來也來台做人力仲介，2011年申請依親居留，隔年取得中華民國國籍，2018年與李邦勝結婚，李男也依親來台。

王大賢熟悉中文及泰文，來台後李氏夫婦讓他擔任移工宿舍管理員，兼做移工地下匯兌業務，近來李氏夫婦發現帳目有出入，懷疑王男私吞金錢，王男則認為，三人明明是合夥，但自己卻做多分少，且李氏夫婦購入BMW休旅車，李女又懷上龍鳳胎，生活祥和，讓王男心生不滿。

本月八日，李氏夫婦與王大賢相約新北土城移工宿舍談判，李芬芳先遭埋伏的王男持凶器打死，王男疑趁李邦勝上樓尋找妻子時，也持凶器攻擊李男致死，王男甚至在李女頭上套上塑膠袋，等到斷氣才罷手，最後將遺體搬上休旅車，開往桃園高鐵站附近停車場棄屍。

檢警相驗死者頭部都有鈍器傷，明天將解剖釐清死因，至於凶器棄置何處，尚在搜尋。死者最後身影出現在土城延壽街附近，推測命案第一現場應在移工宿舍。

泰國 休旅 依親

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