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男車長偷拍女車長 他女友代回：他說想打你那兩顆籃球

記者王駿杰／新竹12日電
本報系聯合報接獲投訴，6月新竹車班發生女車長在休息室遭男車長偷拍事件。(取材自ingimage)
本報系聯合報接獲投訴，6月新竹車班發生女車長在休息室遭男車長偷拍事件。(取材自ingimage)

本報系聯合報接獲投訴，6月新竹車班發生女車長在休息室遭男車長偷拍事件，誇張的是，遭偷拍的女車長向同單位的該男車長女友告知情況，對方事後竟回「我男友說想打妳那兩顆籃球」，使該名女車長在派班台哭訴；對此，台鐵指出，已向上提報交給性平委員會調查。

台鐵說明，經查當事人10日中午向值班副主任申訴，新竹車班已依性平相關規定向上陳報，由台北運務段交人事室及政風室調查，並將送性平委員會處理。

投訴人指出，新竹車班一名男車長於休息室偷拍一名女車長，對方發現後立即離開現場，並向也在車班、該男車長的女友告知情況，希望獲得一個交代。事後，偷拍的男車長女友竟告訴女車長「我男友說他想打妳的那兩顆籃球啦~他說妳是他的理想型欸，還會說妳叫小可愛」。

投訴人指出，為什麼台鐵的環境對於女性員工永遠不友善，一再宣導性平觀念，貼一堆防騷擾專線貼紙，仍有男車長偷拍女車長這種變態、無恥的行為？為什麼男車長可如此不要臉、噁心、下流，偷拍被發現，卻花言巧語說著冠冕堂皇的理由，敢大言不慚的說想要「打那兩顆籃球」？

投訴人不滿的說，偷拍女車長，女友居然跟著一起鬧著玩？為什麼聽到男友偷拍自己的同學同事，不是譴責，不是生氣，而是跟著一起起鬨嬉鬧，沒有阻止這種行為，反而樂見男友意淫其他女性，這種最基本的性平觀念連女生都視如草芥？台鐵的性平觀念，是不是永遠不會改善？

投訴人說，說真的，偷拍又性騷擾，真的很噁心，都是成年人了，自重兩個字不會寫嗎？對被性騷擾的人而言，性騷擾是一種可怕的惡魔，因為受害者雖然身體未受到嚴重暴力的侵害，卻對其自尊上有極大的打擊，伴隨而來的則是出現身心的症狀。

有些人遇到性騷擾事件，能夠用強大的意志力走出這個陰影；也有些人，卻永遠會留下一道疤痕陰影在心中，揮之不去。如果造成這道傷口的幫兇，又是曾經熟悉的同學、朋友，那又會造成當事人多大的傷害？

性騷擾 台鐵

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