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轉移喪子喪夫悲痛 基隆83歲老奶奶勤奮向學補校畢業

記者游明煌／基隆報導
83歲的蔡素貞，雖然年紀很大，還要戴著老花眼才能看清楚書中的字句，無論晴雨，教室裡總能看到她朗誦與抄寫的身影。圖／基隆巿教育處提供
83歲的蔡素貞，雖然年紀很大，還要戴著老花眼才能看清楚書中的字句，無論晴雨，教室裡總能看到她朗誦與抄寫的身影。圖／基隆巿教育處提供

台灣基隆市仁愛國小補校今年畢業生有一位「老學生」—83歲的蔡素貞，她雖然有了年紀，還要戴著老花眼才能看清楚書中的字句，但無論晴雨，教室裡總能看到她朗誦與抄寫的身影。她努力向學，獲得今年國小補校特殊優良事蹟獎。

市府教育處表示，鳳凰花開的季節到了，6月各國民中小開始迎接畢業典禮，還有一群充滿學習熱忱的長輩或新住民，也在補校畢業了。今年度補校共有9所國中小補校的畢業生，頒發59張畢業證書，10位市長獎、10位議長獎、7位處長獎，都是認真努力向學的老學生。

今年兩位獲特殊優良事蹟獎，一位是仁愛國小今年83歲的蔡素貞，年輕時遭逢喪子之痛，晚年又逢與之鶼鰈情深的丈夫因病離世，為了轉移內心的悲痛，再加上早年因大環境未能就學，她報名補校課程，重溫以前當學生的樂趣。

蔡素貞認真勤奮的學習，無論颳風下雨，教室裡都能看到她朗誦與抄寫的身影，即使疫情影響，也沒有影響她的學習動機，她說自己看書很快樂，「活到老，學到老」。

另一位是明德國中畢業生阮錦祝，她20歲嫁到台灣，育有3個孩子，每天除照顧小孩外也辛勤工作，晚上仍不忘進修念書。但2年多前的一場大火讓她家中損失慘重，所幸家人皆平安逃出。她安頓好生活後，仍返校上課，不因遇火災而停止學習腳步，勤學不懈，堅持念完國中補校。

教育處指出，長者想要進修、學習，除補習學校外，還有許多終身學習資源，像社區大學、樂齡學習中心以及成人基本教育研習班，依不同需求提供專業課程並傳授實用技藝，詳情可至基隆市終身學習網（https://sup.kl.edu.tw/lifelearn/index.php）。

83歲的蔡素貞努力向學。圖／基隆巿教育處提供
83歲的蔡素貞努力向學。圖／基隆巿教育處提供
明德國中畢業生阮錦祝。圖／基隆巿教育處提供
明德國中畢業生阮錦祝。圖／基隆巿教育處提供

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