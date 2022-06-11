我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

敲打、吼叫、播佛經… 女噪音擾鄰23年 遭判強制搬離

記者張裕珍／新竹11日電

新竹市吳姓女子在社區居住廿三年，因不分日夜常發出敲打、吼叫聲、播放佛經，甚至潑灑不明液體，社區管委會多次勸導無效，去年底社區住戶開會，超過八成投票同意提告要求她強制遷離，新竹地院審理，認定吳女長期影響住戶安寧情節重大，且無意改善，判吳女應搬遷。可上訴。

吳女在法院主張「自己才是被害人」，因樓上鄰居先製造大量噪音，才會以其人之道反制，並說播放佛號、灑大悲咒水，是為讓自己冷靜，樓上鄰居半夜發出噪音，她會頭痛、躁動，才偶爾回敲幾次，自己是被設陷阱，強調其行為只是因被住戶挑釁所為的本能反應，不應要求她遷離。

新竹地院檢視社區管委會提供的各項蒐證資料，也調閱過去派出所處理的妨害安寧案件相關資料，發現吳女曾因製造噪音、咆哮、謾罵妨害公眾安寧，被依違反社維法裁罰四千五百元。

多名住戶出庭作證，不僅親眼看過吳女手持棒子敲打消防栓門、吳女常在露台用力敲打物品、大聲吼叫、潑灑不明物體等，且有影片與監視器影像可佐證。

有住戶無奈說，在該社區住了廿年，「長期照三餐聽到吳女大聲嘶吼、敲打、播放佛經」，家人必須服用安眠藥才能入眠。

法官審理認為，住戶們與吳女並無仇恨怨隙，應不可能設詞構陷吳女，且過去曾勸導、報警，還有相關錄音錄影，顯見製造噪音情形已久，吳女雖辯駁是被設陷阱，但也未提事證，且吳也不該以噪音反制。吳女在去年收到存證信函與相關公告後，仍日以繼夜甚至凌晨持續發出敲打、吼叫與播佛經，沒有改善意圖，已違反公寓大廈管理條例第十六條第一項規定，且情節重大，判決吳女應遷離房屋。

投票

上一則

遭同居男友家暴 攜10歲女兒逃離 她13天後不治

下一則

歐巴馬有望造訪台灣？ 林昶佐：他笑著點點頭

延伸閱讀

舊金山市政廳舉行 六月節慶祝活動

舊金山市政廳舉行 六月節慶祝活動
220大公司執行長聯名致函參院 促終結槍枝暴力

220大公司執行長聯名致函參院 促終結槍枝暴力
新澤西州華裔兄弟在學校泳池淹死 3救生員在場 妹妹親睹憾事

新澤西州華裔兄弟在學校泳池淹死 3救生員在場 妹妹親睹憾事
社區憂地鐵安全 寇頓籲提高警局經費

社區憂地鐵安全 寇頓籲提高警局經費

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
中央流行疫情指揮中心3日表示，未來邊境鬆綁政策將包括開放親友接機或自駕，不再強制要求搭乘防疫計程車，相關配套尚在研擬中。圖為桃園機場旅客搭防疫計程車的畫面。（本報資料照片）

台邊境若鬆綁 擬開放親人接機 入境居檢有望改為3+4

2022-06-04 02:30
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17
中華民國外交部。(本報資料照片)

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

2022-06-09 00:14

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍