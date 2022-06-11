敲打、吼叫、播佛經… 女噪音擾鄰23年 遭判強制搬離

新竹市吳姓女子在社區居住廿三年，因不分日夜常發出敲打、吼叫聲、播放佛經，甚至潑灑不明液體，社區管委會多次勸導無效，去年底社區住戶開會，超過八成投票 同意提告要求她強制遷離，新竹地院審理，認定吳女長期影響住戶安寧情節重大，且無意改善，判吳女應搬遷。可上訴。

吳女在法院主張「自己才是被害人」，因樓上鄰居先製造大量噪音，才會以其人之道反制，並說播放佛號、灑大悲咒水，是為讓自己冷靜，樓上鄰居半夜發出噪音，她會頭痛、躁動，才偶爾回敲幾次，自己是被設陷阱，強調其行為只是因被住戶挑釁所為的本能反應，不應要求她遷離。

新竹地院檢視社區管委會提供的各項蒐證資料，也調閱過去派出所處理的妨害安寧案件相關資料，發現吳女曾因製造噪音、咆哮、謾罵妨害公眾安寧，被依違反社維法裁罰四千五百元。

多名住戶出庭作證，不僅親眼看過吳女手持棒子敲打消防栓門、吳女常在露台用力敲打物品、大聲吼叫、潑灑不明物體等，且有影片與監視器影像可佐證。

有住戶無奈說，在該社區住了廿年，「長期照三餐聽到吳女大聲嘶吼、敲打、播放佛經」，家人必須服用安眠藥才能入眠。

法官審理認為，住戶們與吳女並無仇恨怨隙，應不可能設詞構陷吳女，且過去曾勸導、報警，還有相關錄音錄影，顯見製造噪音情形已久，吳女雖辯駁是被設陷阱，但也未提事證，且吳也不該以噪音反制。吳女在去年收到存證信函與相關公告後，仍日以繼夜甚至凌晨持續發出敲打、吼叫與播佛經，沒有改善意圖，已違反公寓大廈管理條例第十六條第一項規定，且情節重大，判決吳女應遷離房屋。