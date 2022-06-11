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18歲孫女繼承千萬股票 嬤提告討回

記者林孟潔／台北報導

18歲曾姓獨生女於單親父親猝逝後，繼承價值1342萬餘元（台幣，下同，約45.2萬美元）的股票、541萬餘元存款，未料她阿嬤主張股票和存款是她借用兒子名義登記，是她所有，提民事訴訟要求孫女返還共約1883萬餘元。台北地方法院認定股票為阿嬤借名登記，曾女應返還所有股票，但存款部分不用給付，可上訴。

曾父2021年3月18日過世後，因已離婚，女兒是遺產法定繼承人；除銀行帳戶共541萬元存款，另有逾70家公司股票，包括22張聯電股票、36張華南金股票、12張國泰金股票、79張開發金股票、16張南亞股票、7張台塑股票等，以去年7月股價計算約1342萬餘元。

阿嬤提告主張，她基於母子親情的信任關係，借用兒子名義開存款、證券帳戶，帳戶中資金都是她存入的，存摺印鑑也由她保管，股票交易也全權由她決定；兒子猝逝後，借名登記關係消滅，但孫女跟兒子前妻卻拒絕返還，才會提告。

曾女反駁，她是獨生女、唯一法定繼承人，父親過世時她才18歲，無法獨自承擔父親後事，但阿嬤和其他親屬不聞不問，都是她母親幫忙處理；阿嬤要求返還股票、存款，應負擔舉證責任，卻不清楚帳戶餘額、交易狀況。

法院根據證券營業員作證指出，證券帳戶中的股票都是阿嬤以電話下單，沒有其他人打過電話，認定證券帳戶確實是借名登記。

但存款部分，阿嬤沒有指明和證券帳戶有何連動關係，且阿嬤主張某銀行帳戶早在1970年、兒子就讀中小學就開始借名使用，但實際調查發現帳戶1985年才設立，認定存款非阿嬤所有。

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