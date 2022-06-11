高鐵停車場兩屍4命 妻懷龍鳳胎 兇嫌逃回泰國

桃園高鐵站附近停車場傳出雙屍四命命案，屍水從車上流出滴至地面。（記者翁唯真／攝影）

新北一對30餘歲從事移工仲介的年輕夫妻昨被發現遭鈍器打死後、塞入車子後車廂、棄屍於高鐵桃園青埔站附近，女死者懷有5個月的龍鳳胎，等於兩屍四命，檢警判斷死亡時間已超過兩天；涉嫌行凶的泰籍男子日前因分潤與死者曾起口角，9日凌晨開著裝有屍體的車子到機場 附近、隨後搭機離台，刑事局已洽請泰國 警方協助緝凶。

桃園警方昨中午獲報，青埔高鐵站附近一處私人停車場內，一輛白色BMW休旅 車的後車廂滲出疑似血水、有屍臭味，員警到場後發現一對男女陳屍後車廂，立即通知鑑識小隊採證。

死者是在新北市從事外籍移工仲介的李姓夫妻，36歲的妻子原是泰籍華裔，來台後取得台灣籍身分、32歲的泰國籍的丈夫來台依親。兇嫌也是泰國籍，但已取得台灣身分證。

據了解，女死者的姊姊連日來連繫不上夫妻倆，覺得不對勁，透過管道得知他們與一名泰籍男子曾因仲介分潤口角，姊姊打電話詢問對方；該男子冷冷說，「去高鐵青埔站對面停車場找找」，旋即掛斷電話，沒想到10日找到車子，卻見妹妹一家人已慘遭毒手。

檢警調閱行車記錄器與手機通聯記錄比對後確認，夫妻倆8日最後現身在新北市土城區延壽街附近；棄屍車輛則是9日凌晨開進高鐵站旁的民營停車場，兇嫌再搭計程車到機場搭機出境；至於行凶第一現場，檢警正設法比對中，桃園檢警組成專案小組調查。