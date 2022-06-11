7旬婦網戀 德籍帥哥簡體字詐財

「德籍網友」頭向為外國人，與林婦對話卻用流利的「簡體中文」對答。（記者劉柏均／翻攝）

台中7旬老婦日前認識一名「德國 籍網友」，向她表示自己遭受恐怖攻擊，欲移民 來台，但行李遭海關扣留，需繳交8萬美元「疏通費」；老婦不疑有他，欲匯款時，行員發現有異，通知警方到場了解，查看老婦與其友人對話，好奇疑問「德國人怎麼都用簡體字？」老婦才驚覺遭詐，保住辛苦錢。

台中清水7旬林婦日前於網路上認識名網友，表示自己為德國籍，頭像是名帥氣外國大叔，兩人相談甚歡一段時間；日前該「網友」對林表示，自己遭遇恐攻，欲移民來台，但行李遭扣留在海關，需繳交「疏通費」8萬美元才能領回，想向林婦借款求助。

林婦不疑有他，8日上午10時許就到沙鹿區某銀行解除外匯基金，並向銀行借貸籌措「疏通費」，再請行員協助，將資金轉匯至指定銀行；行員察覺林婦行為有異，關心詢問匯款理由，但她卻支吾其詞，於是通知警方到場協助。

清水警分局光華所警員陳楷淇、鄭名凱到場，再次向林婦詢問匯款理由，老婦才表示是要匯款給認識很久的「德國網友」，並提供手機 對話內容給警方；警員一看，發現該帳號大頭貼為外國人臉孔，怎是用流利的中文回應，且用字都是「簡體字」，並告知林婦，她才驚覺自己遭到詐騙，才成功守住這筆辛苦錢，警成功阻詐。