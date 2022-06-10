保險業再抽腿 國外確診多家旅平險不理賠

近期各國紛重啟國門迎觀光客，但未來若出國不幸在國外確診就醫，將無法申請理賠。（本報資料照片）

近日各國開始解除入境隔離規範，海外旅平險可望重回市場，但防疫 保單造成業者理賠壓力大增，包括國泰、兆豐、旺旺友聯、新安東京等產險業者，也都即將或已取消海外旅平險「突發疾病醫療保險 」，換言之，未來若出國不幸在國外確診就醫，將無法申請理賠。

隨著各家產險公司陸續宣布暫停海外旅平險「突發疾病醫療保險」，若民眾出國不幸確診就醫，就算投保海外旅平險，醫療保障仍舊缺一角，業者則建議民眾可在海外自行投保。

保經代業者說明，一般旅平險分為身故保險金、海外醫療保險金及傷害保險三部分，醫療保險金額度一般來說是身故保險金的十分之一，通常會建議民眾以醫療險足額規畫，反推身故保險金保額，若需要國外醫療治療，也不必擔心高額醫療費造成負擔。但業者取消旅平險海外突發醫療後，若不幸在國外確診就醫，將無法申請理賠。

國泰產險9日在官網公布取消海外旅平險「突發疾病醫療保險」，外界以為是「開第一槍」，但保經業者透露，近期不少業者早就悄悄取消海外旅平險「突發疾病醫療保險」，另有產險業者說，各家業者原則上都會暫停旅平險「突發疾病醫療保險」，主要是考量未來各國疫情狀況不同，持續銷售相關商品，對業者來說風險很大。

民眾若擔心出國缺乏醫療保障，產險業者也建議，可在海外自行投保，例如目前民眾赴日以團客為主，可由旅行社一併投保。至於旅平險保費 是否降價，業者則說，過去保戶都會加保「突發疾病」項目，少了此項目，保費自然會下降。

此外，5月中觀光局發函給產險公會，建議針對民眾出國推出「旅遊防疫險」。金管會表示，產險公會已回覆，由於無法明確評估控管風險，現階段難提供這類商品。