台灣蘋果新聞網 15億賣給17Live共同創辦人

台灣蘋果日報易主，直播平台17Live共同創辦人以15億新台幣收購。（本報資料照片）

台灣《蘋果 新聞網》近兩年不斷傳出被併購消息，蘋果新聞網昨日聲明指出，台灣蘋果完成交接，新東家主席及執行主席稍後公布。消息來源透露，蘋果新聞網主管對內宣布，新買家是直播平台17Live共同創辦人潘杰賢、港商黃浩聯合以新台幣15億元（台幣，下同，約5100萬美元）收購，但蘋果僅說交易金額遠高於3億元。

潘杰賢並未確認此消息，但也未否認。香港壹傳媒集團正在進行清盤，臨時清盤人也未公告台灣網站交易事項；另外，此交易案若要生效，程序上需經過香港政府及台灣投審會同意。蘋果新聞網目前還有約300名員工，內部也對員工表示「交易已完成」。

據了解，此案由潘杰賢、黃浩合作，由潘杰賢出面，主要是他有創業管理經驗，加上他是新加坡 人，又是台灣女婿，較了解台灣政商生態，處理新聞觀點也可望被歸類為較中立。收購金額新台幣15億元，應是包含資遣員工相關費用。

據了解，昨日蘋果臨時舉行主管會議，會中台灣《蘋果》創報精神領袖、台灣分公司法人代表葉一堅確認找到新東家，並表示因為台灣規定大量解僱要在60天前宣告，所以召開一級主管會議。他說：「大部分的同事都可以轉移到新東家及安然留用，我也會和大家一齊留用去新東家，並擔任他們的榮譽主席。」

根據蘋果新聞網內部對員工的說明，潘杰賢是新加坡人，也是台灣女婿，無陸資色彩。蘋果新聞網將應新買家要求，在兩個月內完成解僱，8月初再轉移至新公司。

內部文件指出，葉一堅強調盡全力爭取員工留任、維持目前薪資，新老闆也有這樣的誠意，但拍板公布的時間未定。未來公司也會以蘋果新聞網的名稱繼續運作，新聞不會中斷。

壹傳媒創辦人黎智英前年起被香港政府監禁，資金遭凍結，台灣蘋果日報則轉型為新聞網；港蘋則在去年六月宣布終止紙本與網路發行。當時台蘋積極尋找買家，陸續傳出醫美集團、大建商、媒體大老，人事包袱重的台蘋也從1000人，瘦身到300人上下。

潘杰賢在2013年成立交友網站「拍拖」，快速打進東南亞與台灣市場，2017年與藝人黃立成創立的17 Media合併，成立M17 Entertainment，潘杰賢擔任執行長。M17一度想要在美國紐約交易所掛牌上市，但功敗垂成，2020年，黃立成、潘杰賢先後離開M17。隨後M17又改名為現在的17 Live集團。

潘杰賢之後成立個人私募基金Turn Capital，先後收購與投資 媒體與新科技的新創，他除了投資區塊鏈技術公司外，也看好媒體，去年1月攜手新加坡投資顧問公司Kollective Ventures，共同收購本土最大Podcast平台SoundOn聲浪。