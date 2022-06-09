身分證欄位爭議 內政部：保護個資 什麼都不要？

針對台北高等行政法院的判決，立委認為，內政部可檢討身分證欄位哪些仍有保留必要，行政院也應加速推動數位身分證，解決爭議。(本報資料照片)

律師陳宏奇不服申請換發沒有父母及配偶姓名、役別等項目的身分證遭拒，提行政訴訟，台北高等行政法院判決陳部分勝訴。國民黨立委林奕華說，內政部 可透過這次判決，檢討身分證欄位哪些仍有保留必要，行政院也應加速推動數位身分證，解決爭議。民眾黨立委張其祿也說，台灣身分證較各國有些落後，數位身分證應該趕快趕上。

內政部戶政司長林清淇則表示，身分證格式是大家討論出來的，仍應全國一致，如果每個人要主張哪個欄位不印，以致核對資料時無從辨認，要拿其他文件去佐證，就失去身分證實質效果，「不是為了保護個資，就什麼都不要」。

北高行合議庭認為，憲法保障人民資訊隱私 權，身分證登載項目須符合辨識身分公益目的，應選擇對隱私權侵害最少方式，否則過度揭露資訊違反比例原則，違法也違憲。

行政院推動新式數位身分證多年，但外界始終有資安 疑慮，去年初宣布暫緩換發，待訂定專法、取得社會共識後，再依法辦理。

對於新式數位身分證專法進度，行政院發言人羅秉成表示，相關資安問題仍需要整合，及和社會對話取得共識；政院持續研擬中，目前未設定送立院時間表。

林奕華表示，若要讓民眾自由選擇要不要揭露身分證上某些欄位，的確滿奇怪，也會對戶政系統造成困擾；但隨時代改變，內政部可透過這次判決檢討哪些身分證欄位有保留必要。

張其祿說，美國、英國、瑞典、瑞士等先進國家，身分證上資訊主要為名字、生日、性別，還有身分證字號，沒看到什麼國家像台灣一樣，在上面標示父母、配偶、役別等；相較其他國家，台灣目前身分證顯得落後，資訊揭露太多，也恐有侵犯個資問題。

張其祿表示，數位身分證各黨版本都有，內政部也有先行計畫，「這件事早就該做」。他認為，資安疑慮技術上可被解決，但數位化造成選舉的連動及影響，大黨都有在算計，「看起來，藍、綠都有在阻擋」。

民進黨立委蔡易餘表示，目前黨內對數位身分證沒有太多討論，還沒有明確共識推或不推，他認為，數位身分證到底有哪些資訊，以及未來是否會跟健保資料整合，必須要說明清楚，其中最大疑慮還是資安問題，應確保個人隱私、資訊，不會被流出，不會被機關拿去使用。

國民黨立委洪孟楷說，當初推動數位身分證時，分為幾個標案，但不管軟、硬體及公部門整合，都讓大家有疑慮，未來若要持續推動，要以資安為根本，並看世界各國趨勢。

時代力量立委陳椒華認為，在訂定專法、設立個資保護專責機構，並確實解決資安疑慮前，不宜貿然推動數位身分證；政府必須完備資安、法源等各方面配套，並做好社會溝通，不應強渡關山。