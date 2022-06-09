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詐騙集團利用第三方支付 2小時盜刷8次得手19萬台幣

記者吳亮賢／台北9日電

民眾網購屏東芒果，遭詐騙集團利用網路釣魚取得信用卡資訊後，透過某第三方支付軟體，短短兩小時內盜刷八次共19萬元(台幣，約6460美元），民進黨立委鍾佳濱與郭國文接獲陳情，呼籲相關單位盡速修正相關定型化契約，加強警示機制並對業者進行專案檢查。

受害者王小姐指出，她遇到詐騙集團偽裝成賣家請求提供信用卡資料，她提供信用卡資料與OTP動態密碼後，歹徒隨即以該資訊註冊某第三方支付並連結信用卡帳戶盜刷十九萬元。她質疑，透過一次簡訊授權，詐騙集團就能以第三方支付進行多次、高金額盜刷，顯示第三方支付有非常大的漏洞，應提升交易安全機制。

鍾佳濱指出，依據聯合信用卡中心統計，去年全年網購盜刷金額達19.3億元；同屬於「嗶」經濟的電子支付與第三方支付，因為監理強度差別，兩者對於消費者保障差異很大，相較於電子支付有身分認證機制、限額辦法、安控基準與定型化契約，第三方支付僅有一紙定型化契約作保障。

郭國文則質疑，兩小時遭盜刷八筆應該列入異常交易，難道銀行授權給第三方支付就可以完全甩鍋？他認為銀行與第三方支付都有責任保障消費者。

金管會專門委員曹玉翎回應，將與銀行公會討論如何在發送OTP動態密碼時加警語並註明發送來源，銀行局也將檢視銀行端風險控管狀況。行政院消保處消保官王志宏回應，會請經濟部盡速提報定型化契約修正草案及進行專案檢查。

詐騙集團 信用卡 釣魚

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