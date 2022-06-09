安親班員工離開泳池 學童溺斃 被判有罪

苗栗某私立安親班員工劉姓女子帶七名學童到游泳 池玩水卻離開訪友，七歲徐姓男童跳入成人池溺水八分鐘不治。法院認為她僅口頭提醒孩童，因私事離開未盡照護之責，依過失致死罪判刑六月、得易科罰金定讞。

劉姓女子在丈夫經營的安親班從事行政、雜務工作，2019年5月3日帶7名學童到游泳館，在兒童池拍照後離開訪友，留下孩童戲水。

徐姓男童未帶臂圈，獨自跳入成人池溺水掙扎，兩名救生員在SPA池未注意，八分鐘後才發現男童溺水，救起施以心肺復甦術後送醫；男童住院後不治。兩名救生員被判刑四月，緩刑兩年確定。

劉在一審時否認犯行，被依過失致死罪判刑八月；二審改口認罪，但稱曾提醒孩童，指「我有跟他們說只能在兒童池」，不過承認「我要離開時沒有跟救生員說」，法院認定她僅口頭告誡，未在泳池畔照看戒護，也無視泳池公告身高120公分兒童需帶臂圈及家長陪同。

劉與男童父母對和解金額、給付方式認知差距大，未達成和解。二審認為難認犯後態度不佳、沒有和解誠意，且對照救生員判決輕重失衡，改判六月，最高法院駁回上訴定讞。