婚前付百萬封口費 前女友仍爆料判還

台中蕭姓男子準備結婚，和游姓女同事談分手，游女認為遭劈腿、辜負，要求拿出100萬元（台幣，下同，約3.4萬美元）解決，否則就向公司揭露蕭的不忠。蕭匯了100萬元，其未婚妻又收到游女恐嚇信，蕭提起返還不當得利要求游女還錢，台中地院認為有理，判游女應給付蕭100萬元，可上訴。

蕭姓男子提告主張，他已決定和另名女子結婚，去年2月24日找游女談，游女當場恫嚇說，不給100萬元就要向公司同事、董事長揭露兩人過去交往細節，並控訴他不忠、劈腿，還稱「要糾纏他一輩子」、「未來有小孩就會去找你」。

蕭說，無奈下只好依指示匯款100萬元，不料隔天游女又傳電子郵件給他未婚妻恐嚇，他委託律師發函給游女表示要撤銷交付、贈與的100萬元，並對游女提返還不當得利之訴。

游女抗辯稱，蕭是基於彌補心態主動提議拿100萬元給她，並非被脅迫下所為，況且寄信給蕭的未婚妻內容也是自己認為被蕭背叛、劈腿的情緒性用語，並非惡害通知，主張駁回訴訟。

台中地院民事庭審酌，游女之前和蕭談判時，出言說不給她合理處理道歉就要揭露不忠、批腿並揚言糾纏一輩子，以及寄信恐嚇蕭未婚妻部分，已由刑事庭依恐嚇罪判拘役30、50日，勘驗雙方對話，蕭起初雖曾承諾自願支付100萬元，但游女也說「錢給了我不會退，想好你再給」，可見兩人就支付承諾未達成合意，後來協議也都沒共識，蕭撤銷意思表示有理，判游女還錢。