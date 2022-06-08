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強調自主設計 台船：沒用南韓圖紙 僅技術諮詢

台灣新聞組╱台北8日電
蔡英文總統（中）2019年出席潛艦國造專用廠房動土典禮，時任海軍司令黃曙光（右）與台船董事長鄭文隆（左）呈獻ＩＤＳ潛艦模型。(圖／海軍提供)
蔡英文總統（中）2019年出席潛艦國造專用廠房動土典禮，時任海軍司令黃曙光（右）與台船董事長鄭文隆（左）呈獻ＩＤＳ潛艦模型。(圖／海軍提供)

到台協助潛艦國造的韓方人員遭到南韓司法調查，讓台灣的潛艦國造工程出現變數。這批韓方潛艦技術人員原本在台低調工作一段時間，沒引起太多關注，但因為人數實不少，在高雄算是半公開秘密。直到國民黨立委馬文君在立法院公開質詢後，引起韓方注意，麻煩接踵而來，相關人士形容，在台助造艦韓方人員這幾天都是愁容滿面。

針對韓媒朝鮮日報報導潛艦國造案涉及洩密一事，台船公司發表聲明，SI公司擔任台船潛艦國造案的建造技協，主要提供技術諮詢服務，並無將南韓潛艦圖資提供給台船，台灣的潛艦國造案設計與張保皋級潛艦完全不同，南韓潛艦的技術圖說，根本無法應用於潛艦國造案。

台船表示，台船都是依法、依合約執行潛艦國造，韓方媒體報導多與事實不符，研判是離職前顧問與技協公司老闆的糾紛。

台灣推動潛艦國造，由於過去沒潛艦設計與施工經驗，也沒有任何相關技術，必須仰賴外國顧問協助。最初設計由歐洲GL公司工程師協助，進入生產階段後，由南韓工程顧問接手，由於分屬兩個不同公司，銜接初期曾經引起一些問題，但已逐步解決。

韓方人士願意到台幫忙後，成為台灣潛艦國造的重要技術來源，韓方人士在潛艦的生產安裝部分能力不錯，正是現在潛艦國造工程進入裝備安裝與船段組合階段所迫切需要。然而，韓方負責人的弟弟遭南韓關押，已有一段時間，這讓韓方負責人非常苦惱。

台灣潛艦構型不是按照南韓圖紙設計，更與外界傳聞日本協助無關，是歐洲某國工程師決定的構型，台灣為避免韓方人員惹麻煩，並無要求運用韓方工程圖紙，是靠工程顧問腦袋裡的經驗，協助台船設計。由於南韓工程顧問的人事費用昂貴，對台船造成沉重負擔，去年到今年已有一批韓人離台。

南韓 國民黨 日本

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