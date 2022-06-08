台灣潛艦國造 南韓抓技術洩密

南韓 朝鮮日報報導，南韓張保皋級潛艦部分技術，疑似遭參與台灣潛艦國造計畫的南韓造船相關企業外洩給台灣國際造船公司，南韓警方已逮捕嫌犯移送檢方，並通緝 涉案企業在台灣的法人代表。

報導說，南韓海軍3000噸級張保皋級潛艦部分技術，日前證實被外洩至台灣，南韓警方已將涉案企業嫌疑人移送檢調，並通緝該企業在台法人代表，此人目前仍在台灣。

報導中稱主要涉嫌洩密的是南韓A公司，並未透露全名。外洩的技術為大宇造船海洋工程公司所有，大宇造船生產南韓第一艘3000噸級潛艦「島山安昌浩」號等主力潛艦。

蔡英文 總統上任後宣示國防自主，潛艦國造是目前台灣發展「不對稱作戰」重要一環，過程中其實仰賴多國幫忙，不僅是檯面上的美國及南韓，日本也在背後出力。

韓廠來台一事遭媒體曝光後，南韓官方非常在意中國大陸方面壓力，極力撇清與官方有關；而韓廠之間存在互相爆料的文化，尤其「有人有賺到，有人沒賺到」，都可能因為同行競爭將事態複雜化。

另有知情人士透露，韓媒報導之後，台灣海軍及台船都成了「苦主」；尤其韓媒爆出韓廠涉嫌洩密給台灣潛艦國造，但台灣潛艦規格與韓方完全不同，台方自認沒抄襲問題，所謂的「洩密」恐怕沒有實質證據，台方卻因此被貼標籤。

今年3月，南韓警方以違反出口軍事技術及物資須獲政府許可的規定，將造船器材企業A公司等三家公司與三名人士移送檢察機關，其中一人因為已經攜帶部分潛艦技術藍圖出境並轉交台船，而遭拘留。

南韓警方說，涉案A公司與台船簽署一份1500億韓元（約1.2億美元）的合約。該公司派遣20名員工，其中包括15名大宇造船潛艦事業部的前職員，前往位在台灣高雄的台船公司。A公司在2019年參加台灣潛艦國造計畫。

南韓警方表示，A公司派往高雄協助台灣建造潛艦的人員當中，有人將潛艦油水分離器及電瓶固定裝置等關鍵組件的設計藍圖交出，這些技術原本是大宇造船所有。涉案人還將部分潛艦組件直接帶往台灣，在機場被發現時，宣稱這些組件是建造離岸風電廠的零件。

警方說，涉案人向他們供稱，一開始不知道這件生意會有問題，後來發現可能違法，但已無法停止，只好繼續做。