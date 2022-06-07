統一不續租 台北地標「誠品信義店」明年恐熄燈

誠品信義店租約即將在2023年到期，但主要房東統一是否續約，目前仍懸而未決。(本報資料照片)

台北地標誠品信義店恐難續約了，統一今（8）日召開臨時董事會，將拋出震撼彈；消息人士透露，統一大股東台南幫齊聲「對續租說不」，此案今將在董事會中討論，在大股東壓力下，信義店料將不再續租給誠品，而是收回自行營運。

統一今日將召開臨時董事會，討論三大案，包括誠品信義續租、台灣家樂福股權出售與統一總經理黃釗凱及李清田續聘案。

誠品董事長吳旻潔日前在股東會喊話，希望統一對誠品信義店續租案表態。到目前為止，誠品信義店租約已走17年，依合約，統一明年6月30日前回覆即可。然而，不用等到明年，今天統一董事會後應會有結果。換言之，誠品信義店明年恐熄燈。

事實上，因疫情衝擊，繼微風A1機場捷運站租約在今年3月到期後不再續約後，位於台北車站K區的誠品生活站前店也傳出要提前解約，對此，誠品說會研議最適合作法。

對於統一為何與誠品難續前緣，消息人士指出，這要從18年前說起，誠品信義店是誠品創辦人吳清友18年前親自南下向房東（統一集團涵蓋台南幫7家企業）爭取認同，最終，台南幫「捨利益、挺朋友」支持吳清友的創業理念，放棄其他也提出優渥條件的租方，譬如百貨業者，而選擇攜手與誠品共榮。

然而，統一近17年來情義相挺，確實難敵營運不佳的現實面，而統一必須「向股東交代」，此前，誠品租信義店後，帳上投資 效益長期不如預期，這讓股權龐大的台南幫成員也忍不住抱怨。

知情人士透露，按雙方合約規定，誠品每年包底的業績（營收 ）是50億元，若超過50億元統一即可按比例抽成。然而這17年來，誠品信義店單年業績從未達到50億元。進一步說，統一把信義店租給誠品，只能收租金 ，而非當初預想的還有抽成利益，這與大股東的期待大有落差，統一大股東認為，信義店未發揮他該有的價值。

目前，誠品信義店每個月租金是4.5億元，對統一而言，年度投資報酬率只有1.5%，遠低於信義計畫區黃金地段該有的行情，而且以信義區的地段及樓地板面積換算下來，完全不符合正常租金水準；以附近的租金行情推算，統一出租的這些年來，租金最少短收30億元。