黃大煒拍張學良傳奇 導演洩漏工商秘密判刑3月

不敗國語流行歌曲「你把我灌醉」作曲、原唱人黃大煒要拍「少帥」張學良的傳奇電影 ，導演 王志伯同意找金主，卻爆料拍片資訊，黃認為影響金主投資 ，對王提告；台北地院審理，今天判王有期徒刑三月，得易科罰金。可上訴。

法官是依刑法妨害秘密罪章之「依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務而無故洩漏罪」論處王志伯的罪責；法律規定，違法者可處一年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

張學良因發起「西安事變」，被先總統蔣介石軟禁在台，黃大煒的母親張閭蘅，與張學良有遠房親戚的關係，黃大煒因此有意將張學良故事拍成電影，陸續完成「張學良的一生故事」電影大綱等前置作業。

為籌拍歷史電影，黃大煒2019年開始撰寫劇本、找金主、選角，王志伯表示可以協助募資，黃大煒於是將腳本、大綱交給王，但事後雙方關係因金錢借貸生變。

黃大煒指控，王志伯接受雜誌採訪時，說明雙方財務發生糾紛，並爆料黃大煒正在籌拍張學良有關的電影，黃認為王未守密，影響金主的投資意願，控告王志伯涉嫌妨害秘密、違反著作權法，不過，王否認犯罪。

檢方偵查認為，拍電影的資訊屬於黃大煒所屬公司正進行中的一種「商業秘密」，王對外任意洩漏相關內情，犯刑法妨害秘密罪，將王提起公訴。