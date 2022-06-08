活珊瑚覆蓋率 小琉球僅一到二成全台最低

台灣環境資訊協會發表珊瑚礁體檢12年成果報告，調查小琉球水下發現空無一物。（圖：台灣環境資訊協會提供）

6月8日是世界海洋日，環團昨發表珊瑚礁體檢12年成果報告，發現半數以上調查區域的珊瑚礁生態不佳，其中小琉球活珊瑚覆蓋率僅一到二成，全台最低。學者研判，小琉球珊瑚礁環境「先天不良、後天失調」，自然復原難度相當高。

台灣環境資訊協會2009年起執行台灣珊瑚礁體檢，招募訓練潛水員成為公民科學家，截至2020年累積434條穿越線紀錄，12年監測資料呈現25處樣點的珊瑚礁生態長期變化。

報告以「生態健康紅綠燈」顯示珊瑚礁生態系總體健康程度，岌岌可危「紅燈」有北海岸與東北角、東海岸、小琉球；健康堪憂「黃燈」為墾丁、綠島、澎湖嶼坪；僅蘭嶼是良好「綠燈」。

報告顯示，小琉球生態韌性疲弱，活珊瑚覆蓋率最低，且無明顯回復跡象，大部分樣點有穩定紀錄的指標性生物種類少於五種。中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫說，小琉球先天不良、後天又失調，位於高雄、屏東交界易受城市汙染，且卅年前就發展漁業，近20年來又推動觀光 ，加上近年幾次高溫及颱風衝擊所致。

北海岸與東北角、東海岸活珊瑚覆蓋率也逐年下降，推測與海岸開發、水質優養化與遊憩行為有關。墾丁、綠島、小琉球、澎湖嶼坪則受氣候變遷 影響，皆曾發生大規模白化造成活珊瑚覆蓋率下降。

台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓呼籲，應盡速制定海洋保育法，在2030年前畫設三成海保區，並加強漁業廢棄物管理、明訂海岸開發的環境調查及追蹤。環境正義基金會、綠色和平昨也發聲明說，保育海洋生態可預防碳排放，全球有60國在減碳 自訂貢獻中納入海洋生態系，台灣也應盡速訂定海保法；但政院版草案卡關，環團今將赴行政院外開記者會。

海保署說，該署成立以來都有結合地方政府、學術單位進行珊瑚礁調查研究，並支持在地守護計畫、公民科學推廣、珊瑚礁復育等相關工作。