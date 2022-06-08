台灣5月CPI增3.39% 創近10年新高

物價壓力續飆新高，主計總處昨日公布5月物價調查結果，因國際油價 居高，加以外食、蔬果、肉類、家庭用品及房租上漲所致，5月消費者物價指數 （CPI）年增率3.39%，創近10年新高，且連三個月超過3%，連10個月超過通膨警戒線2%，通膨壓力居高不下。

此外，涉及物價進口成本的5月躉售物價指數（WPI）年增率16.62%，增速創下41年來新高。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，主要還是受到國際農工原物料價格居高不下的影響，新台幣貶值的影響幅度不到一成。進口物價指數以新台幣計價則較上年同月漲21.38%，創近42年來新高，上次的高點是在1980年7月的21.44%。5月生產者物價指數（PPI）也較上年同月漲14%。

曹志弘指出，原本預期5月CPI年增率漲幅可望收斂，但由於5月天候不穩定且遇到豪雨，蔬菜跌幅較預期小，且水果、雞蛋、肉類等食物類價格持續上漲，外食費用年增率也高達5.8%，較4月更高，創13年半以來新高，因此再將5月CPI年增率推上10年新高峰。

行政院關切的17項重要民生物資年增率5.25%，也較上月的4.41%高出許多。若扣除蔬果、能源後的核心CPI，則年漲2.6%。

曹志弘表示，若天候平穩，雖然預估6月CPI年增率大於3%的機率還是滿高，但漲幅應會較5月收斂，主計總處估約是3.3%左右，目前國內沒有通膨現象，但還是有通膨壓力。主計總處並預期CPI年增率的高點會落在第2季，但仍可能受到疫情 、俄烏戰事、中國大陸封控等不確定因素的影響。

物價壓力持續緊繃，台經院國際事務處研究員邱達生表示，CPI年增率6月可能會是最高點，由於去年8月開始基期墊高，因此預估8、9月有機會回落到3%以下。

中經院副院長王健全則提醒，服務業進貨成本明顯增加，廠商供貨價格卻沒辦法大幅提升，因為消費者不見得埋單，要留意服務業轉嫁相對困難的問題。