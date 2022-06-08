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新聞眼／蘇貞昌嗆方舟是逃命船 2萬元書白買了

重磅快評
行政院長蘇貞昌（中）7日到基隆海科館，參加潮境方舟1號啟航儀式，沒想到卻嫌命名不好，引發熱議。(記者胡經周／攝影)
行政院長蘇貞昌（中）7日到基隆海科館，參加潮境方舟1號啟航儀式，沒想到卻嫌命名不好，引發熱議。(記者胡經周／攝影)

行政院長蘇貞昌７日到基隆出席國立海洋科技博物館「潮境方舟1號」啟航儀式，沒想到他卻當場開訓，表示不該命名「方舟」，宛如大洪水時代逃命的船，「不要隨便湊名」。蘇貞昌「蘇班長」作風早已深植人心，平時愛管細瑣小事就算了，現在居然把象徵希望、救命的諾亞方舟，說成是逃命的船，對於命名還指指點點，虧他之前去逛國際書展時還花了快兩萬元台幣（約680美元）狂掃了35本書，顯然書都白買了。

諾亞方舟出自聖經中《創世紀》的一段歷史故事，起因是上帝看到人們所犯的錯誤，讓這個世界越來越糟糕，本來想用大洪水一次將地球淹沒，但上帝揀選了一位好人，就是諾亞（Noah），上帝告訴諾亞要打造一艘方舟，並將他的家人以及各種動物各一對帶上方舟，以躲避即將而來的大洪水災難。後來，天空果然一連下了 40 個晝夜的雨，陸地上的動植物幾乎被消滅，只有諾亞以及方舟上的動物存活。

這艘依據上帝旨意打造、救了許多動物的方舟，也因此帶有「希望」、「願景」的含意。例如位在屏東高樹地區世界級的熱帶植物保存基地—辜嚴倬雲植物保種中心，就是以全世界最大的「熱帶植物方舟」自詡，保種中心蒐藏了超過三萬種熱帶及亞熱帶植物，透過異地保存植物種原的作法，永續地球的生物多樣性資源。

至於「潮境」，則是海洋科學專有名詞，原本是親潮與黑潮交匯處，充滿營養鹽與浮遊動植物，吸引許多魚群聚集，為良好的漁場；海科館使用潮境二字，主要引喻生生不息的活力與資源，象徵區域潛在的活潑力與創造力。

沒想到，這艘被館方賦予具有生生不息、漁業能永續發展寓意的「潮境方舟1號」，在蘇貞昌口中居然成了「逃命用的」的船，還亂下指導棋說，要稱為基隆、八斗子也沒關係，要讓人遊客一來便知道，該設施只有基隆有，命名要獨一；還自誇自己很會取名，像他禿頭，就可以變成電火球，要跨越自己，超越自己，而且只有自己，全世界唯一。這番粗鄙又自大的言論出自堂堂閣揆之口，真令人搖頭。

蘇貞昌喜在小事打轉，動不動就愛當場考問官員學校種什麼樹、醫院院長停車場有幾個停車位，現在就連博物館為船隻命名，他也要指指點點，難道沒有更重要的事了嗎？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

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