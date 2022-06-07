夜行千里 兩岸攜手助癱瘓台胞返台

易姓台胞1日安全抵達台灣，並在海基會安排下快速離開松山機場，前往醫院進行後續治療。台商提供

在湖北荊門的易姓台胞，日前因疾病導致下半身癱瘓，經過當地台辦安排住院後病情穩定，並於31日從荊門搭乘救護車，歷經1,200多公里、15個小時的長途跋涉，於1日凌晨5時抵達廈門機場 ，並搭同日中午12時航班回台。

湖北省台辦微信 公眾號「鄂台e家」報導，易姓台胞竭力從擔架上探起頭，看著車窗外頻繁起降的飛機，回家的路就在腳下，他眼中閃著點點淚光，拉著醫生和好友的手久久不願鬆開，哽咽著說：「我已做好客死他鄉的準備，但荊門兄弟姊妹的大力幫助，讓我踏上了平安回家的路。」

易姓台胞因突發疾病導致下半身癱瘓，在湖北荊門舉目無親的他，萬念俱灰下向在荊門的朋友囑託後事，荊門市台辦主任許成國得知後，率台辦工作人員探訪病況，儘管易姓台胞神志清醒，但只能借助支撐勉強站立，病情危重，於是在5月24日聯繫救護车，將易姓台胞送至醫院治療。

初步檢查易姓台胞血壓過高，疑是腦部出血導致下肢失去知覺，接診醫生建議深度檢查確診，但核磁共振檢查預約已到三天以後，台胞的病情不容耽擱，荊門市台辦協調市衛健委、醫院，開闢綠色通道，核磁共振檢查、CT掃描檢查。

醫院專家組經過集體會診，確認易姓台胞為脊柱惡性腫瘤、高血壓 3級，導致不完全截癱、腦梗死，病情屬極高危組別，鑑於病情狀況和病人實際情況，專家組建議待病情控制穩定後，儘快返台治療。

經過救助和治療，易姓台胞病情於5月30日穩定，適合轉運返台，他在荊門的好朋友李淦源，馬上查詢最佳返台路線，並預訂了6月1日立榮航空廈門至台北的B7512航班。

為了讓台胞兄弟回家的路更加順暢，荊門市台辦對救治救助工作提出「不講條件、不計成本、不計代價」的要求，將轉運工作中所有的「不能」，都一一進行了預測和排除。

湖北省台辦迅速將有關情況向海協會進行通報，並主動聯繫廈門市台辦，協調相關單位提前開闢綠色通道。

荊門市台辦也主動聯繫易姓台胞在台家屬，詳細告知病情及現況，提前預訂在台隔離酒店。

荊門市台資企業協會會長簡俊男，聯繫海基會等台灣相關職能部門，開闢返台綠色通道，在返程中做到非必要不停留。

為了轉運途中萬無一失，荊門市台辦、市衛健委、市第一人民醫院三方聯動，安排了車況最好的救護車、醫術最精湛的醫護人員隨車陪同，5月31日，救護車載著易姓台胞，一路風馳電掣出發，6月1日凌晨5時，歷經1,200多公里、15個小時的長途跋涉，平安抵達廈門機場。

6月1日下午5時，許成國收到易姓台胞的兄弟姊妹報平安的簡訊，表示易姓台胞已平安抵達台北，易家兄弟姊妹以十二萬分的敬意感謝台辦的安排，在他人生最困頓的時候，伸出了溫暖的援手，毅然決然送他就醫治療，這個人情兄弟姐妹會永記心間。