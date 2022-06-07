華視跑馬燈之亂 北檢查無刑事不法簽結

華視跑馬燈之亂，檢調偵辦兩職員涉犯災防法部分已由北檢簽結。（本報資料照片）

華視新聞今年4月20日的新聞畫面跑馬，接連出現「中共 備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍 導彈擊中」等錯誤訊息，引發社會不安，調查局台北市調處於是依涉嫌違反災害防救法約詢兩名華視職員，並將全案移送台北地檢署偵辦。北檢經調查，認定上述兩名員工並無故意散布災害謠言的犯意，將全案簽結，後續交由警方視情況依違反社會秩序維護法進行裁處。

台北市調查處當初介入調查係引用災害防救法第41條第3項，散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人，可處3年以下徒刑、拘役或100萬元以下罰金。北檢調查後，認定跑馬燈之亂係華視內控疏失，相關製播人員沒有故意散播災害謠言的主觀犯意，而災防法相關罰則僅處罰「故意」，不罰過失，因此將全案簽結。

華視一連串的跑馬等之亂，已造成華視大地震 ，4月20日當天便緊急召開自律委員會，懲處兩位導播、編輯、製作人、編輯中心和導播中心主任、製播部經理、代總經理共8人。後來華視代總經理和華視新聞台長陳雅琳也辭去台灣公廣集團及華視代理總經理一職。事後文化部長李永得表示，這是個絕不該再發生的錯誤，將要求華視立即提出事件報告，並深切檢討，絕不再犯。