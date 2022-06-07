南市前副發言人是性騷犯 藍籲黃偉哲嚴查勿用離職切割

國民黨7日舉行「南市前副發言人竟是性騷慣犯？！黃偉哲請嚴查莫縱容！」記者會。(記者劉宛琳／攝影)

針對台南市政府前副發言人易俊宏疑似長期性騷擾 案，遭人向台南市政府檢舉後，傳易俊宏拿受害人資料施壓。國民黨 今上午舉行「南市前副發言人竟是性騷慣犯？！黃偉哲請嚴查莫縱容！」記者會，質疑台南市長黃偉哲不僅涉及長期縱容易俊宏的不法行為，且事件爆發後，易俊宏僅請辭卻未遭深入調查追究，受害人資料更可能有洩漏給加害人的情事，黃偉哲責無旁貸，應立即追查洩漏之人，不應包庇漠視，給社會大眾清楚的交代。

國民黨嚴正要求，第一，黃偉哲不准逃避，立即徹查檢舉人個資外洩案，不要讓受害者的保護機制，淪為加害人的施壓工具；第二，台南市府、教育部 青年署應對全案擴大調查，掌握實際受害人數，對於加害者嚴查法辦，給受害者一個完整交代；第三，調查中務必禁止加害人接觸受害者。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏在記者會公布一份受害者陳述遭易俊宏性騷擾的錄音檔。內容指出，當年還是16歲高中生的受害人於一次活動中，與易俊宏搭檔擔任工作人員，卻遭易以「我比較想玩你」等言語騷擾，過程中也有肢體騷擾等讓受害人不舒服。受害人後來發現也有不少朋友遭遇易俊宏同樣的騷擾，有些甚至被碰觸私密部位，但大家當時年紀小，易俊宏又是講師、大前輩，而只能隱忍。

受害者在錄音檔中表示，雖然經過幾年了，但心中仍存在揮之不去的陰影，直到今年還聽說有高中生被易俊宏侵犯，他才要求政府單位應該有所作為，擴大調查，不要讓更多的兒少或青少年受到同樣的痛苦遭遇。

台南市議員王家貞表示，這個事件讓她非常震撼、難過，更覺得不可思議，她要譴責台南市政府，易不只是前副發言人還是教育部審議業師身份，還是性平教育的培訓者，結果南市府用讓他離職的手段切割，高高舉起輕輕放下，這是為了保護黃偉哲嗎？迄今沒看到易俊宏公開出面，南市府應該給個說法和公道。

台南市議員林燕祝表示，她長期關心兒少議題，看了心真的很痛。家長質疑為何黃偉哲可以用切割的方式讓他離職，沒有對大眾交待，而且，還有沒有其他孩子受傷害？她痛批，南市府要用他時難道不知道他的為人嗎？這就是民進黨執政的政府！她呼籲受害者站出來，國民黨會給予協助一同剷除這種人，給南市府一個教訓。

王育敏進一步指出，台少盟五月底通報台南市政府與教育部青年署，資料竟就立刻外流，讓易俊宏很快得知通報單上的檢舉人是誰，打電話要求對方出面解釋，還利用青少年群組向檢舉人施壓，由此可看出，台南市政府或教育部相關單位內有人刻意包庇、袒護。

國民黨發言人江怡臻質疑，這樣洩漏檢舉人資料的行為是今年才發生嗎？從2016年迄今是否也有類似的情事，有人直接將檢舉人名單交給易俊宏，讓易俊宏有機會向被害未成年兒少施壓、要求撤告？造成未成年兒少嚴重的二度傷害。難道在民進黨執政的體制內有關係就是沒關係，相關政府單位應該立即撤查過往的檢舉紀錄，是否也有類似的不當情事？