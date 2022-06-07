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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

恐怖前男友 一天狂打100通電話 捷運站「埋伏」送禮

記者林孟潔／台北7日電
官姓男子多次跟蹤前女友上下班，甚至一天內狂打100通電話，讓前女友不堪其擾。(示意圖／ingimage)
官姓男子多次跟蹤前女友上下班，甚至一天內狂打100通電話，讓前女友不堪其擾。(示意圖／ingimage)

官姓男子多次跟蹤前女友上下班，連續6天在捷運站「站崗」想送前女友禮物，甚至一天內狂打100通電話，讓前女友不堪其擾，報警申訴性騷擾，他不服挨罰1萬元(台幣，下同，約388美元)，提行政訴訟，台北地方法院判他敗訴，可上訴。

前女友2020年12月14日向警局申訴性騷擾，指稱官在捷運站跟蹤騷擾她長達1個月，令她心生畏懼、驚嚇，警局認定成立性騷擾案件，並由台北市政府依法裁罰官1萬元罰鍰；官不服提行政訴訟抗罰。

官指出，性騷擾案件應和「性或性別」有關，他透過LINE、社群軟體、簡訊或購物平台傳訊息給「女友」，無關性或性別，不符合性騷擾要件，認為警局調查有違失。

再者，他和「女友」交友往來接近2年，也會出遊接送，雖然他和「女友」接觸、交談害對方感到不悅，但根據雙方對話內容，他都在央求「女友」保持聯繫，表示歉意，無關性騷擾，盼法院撤銷罰鍰。

台北市政府反駁，官警詢時坦承打電話、傳訊息聯繫前女友，並在多個捷運站送東西給前女友，即使女方封鎖手機號碼、勸阻，官仍不死心持續跟蹤，並用其他人的電話號碼與女方聯絡，符合性騷擾防治法規定。

官曾傳訊「我在雙連捷運站已經站了6天，始終沒看到您，我想拿錢和禮物給您賠罪」等語；官多次以電話、訊息騷擾前女友，甚至在一天內打100通電話，女方稱官是前男友，但官卻稱女方是現任女友，顯然本案是官不想和女方分手，才不斷騷擾，裁罰無誤。

法院認為，根據雙方訊息截圖、錄音譯文等證據，確認官有對前女友性騷擾，且警局召開性騷擾事件審議會議，程序也沒有違誤。

前女友警詢時表示，「我有封鎖他的電話，但他仍用其他人的電話打給我，有次甚至一天近100通」、「他更埋伏在捷運雙連站，持續跟蹤到捷運中山站的手扶梯，以手觸碰我右肩」、「他又以訊息稱如果他死掉的話可以讓我氣消，他願意承受，這個訊息造成我心裡極大不舒服」，甚至官會打電話去公司找她，出現在她上下班路線。

判決指出，官在和前女友見面前，曾一天打100通電話，見面後女方明確要求他不要再聯絡、靠近，更表示會害怕，但官罔顧女方感受，不僅持續傳訊息令前女友感到不舒服，甚至在女方上下班路線等待，足以認定官欲追求女方而持續跟蹤、騷擾，市府裁罰無誤，判官敗訴。

性騷擾 捷運 社群

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