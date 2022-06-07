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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

三度行竊豪宅 偷價值10萬元鐘乳石竟當破石頭亂丟

記者石秀華／高雄7日電
林姓竊賊偷走屋主價值10萬元的鐘乳石。(記者石秀華／翻攝)
林姓竊賊偷走屋主價值10萬元的鐘乳石。(記者石秀華／翻攝)

翁姓男子在透天豪宅家前放原木條、方桌及1顆30公斤鐘乳石，被林姓男子3度光顧竊走；警方循線逮捕林男，林只使用值2000元(台幣，下同，約68美元)的方桌，原木條和鐘乳石隨意丟棄，還說鐘乳石不過是「破石頭而已」，直到員警告知它值10萬元才知不識貨，主動交出，被依竊盜罪送辦。

警方調查，翁男家住高雄市鼓山區，喜歡收藏玉石，平日將住家門口以玉石打造山林景色，除擺放方桌，還有造景原木條和一顆價值不菲的鐘乳石。

上月29日，翁發現方桌和原木條、鐘乳石全被偷走，向當地警方報案。翁男告知警察，被偷走的方桌市價2000元，原木條約5000元，重30公斤的鐘乳石則價值10萬元，是他平常收藏的珍貴玉石之一，希望警方幫忙找回。

警方調閱監視器，發現竊賊騎乘共享電動自行車，分3次將贓物載走，經前往共享電動車儲值站調閱資料，當時54歲林姓男子正在服務站儲值，警方一眼認出符合監視器竊嫌特徵，帶回偵辦。

林男坦承偷竊，當晚帶員警取回方桌，稱忘了原木條和鐘乳石放哪，第二天才載著原木條到派出所，警再追問鐘乳石下落，林男碎念不過就是一塊「破石頭」，員警告知，才知是身價不凡的鐘乳石。

5日下午林男載著鐘乳石現身，他說真的不知道這些東西的價值，以為人家不要的。警方通知翁男領回，依竊盜罪嫌將林男函送法辦。

警察 電動車

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