我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

大雪山森林大樹突傾倒 壓死63歲健走女子

記者游振昇／台中7日電
大雪山森林遊樂區林道35.2公里稍來小雪山步道入口處，前天發生大樹突倒壓死女子意外。(圖：家屬提供)
大雪山森林遊樂區林道35.2公里稍來小雪山步道入口處，前天發生大樹突倒壓死女子意外。(圖：家屬提供)

吳姓婦人前天與張姓丈夫在大雪山森林遊樂區步道健走，一棵大樹突然倒下，當場壓住吳女；附近山友和民眾合力抬樹救人，吳女仍傷重送醫不治；張男昨哭訴為何政府維護的森林遊樂區會發生這種意外，檢察官要求林管單位提供森林巡查資料和紀錄，追查有無疏失、是否涉及過失致死責任。

東勢林管處說，前天中午1時左右，63歲吳姓婦人在大雪山林道35.2公里稍來小雪山步道入口處，被樹木側枝斷落砸中，同行者至離現場200公尺收費站通報，林管處派員至現場協助。依稽查紀錄，該倒木並未列入有疑慮、巡檢追蹤清冊內林木。

「我不斷呼喊妻子名字，仍救不回她。」63歲張男說，前天早上和妻子到步道健走，中午時2人走到森林遊樂區入口柏油路處，他突然聽到「碰」的巨大撞擊聲；回頭看，一棵約20公尺高大樹倒下，妻子被粗大樹幹壓住，人趴在地面，背部和頭部都被樹壓住，只露出臀部。

張說他急著要撥開樹幹和土，但樹幹太大無法移開，剛好有其他山友下山，也有車輛經過，他急喊求救，眾人合力抬樹幹才拉出妻子，但她已沒呼吸心跳，送往東勢農民醫院急救不治。

張憤怒說，無法理解國家森林遊樂區步道為何發生這種事；女兒說，東勢處昨找專家學者現場會勘，告知應是連續下雨，積水造成樹幹腐蝕倒塌意外。但倒下大樹離步道很近，倒下橫躺步道，這是明顯公共安全問題，管理單位一定要查清楚，還家屬公道。

檢察官和法醫昨天相驗，吳女因頭部和上半身被樹壓傷，挫壓骨折，器官損傷，休克死亡，遺體發還家屬。

東勢林管處事發後已暫時封閉步道，昨由鞍馬山工作站派員分組進行園區步道全面巡檢。遊客團體傷害保險身故保險金為400萬元，已協助家屬辦理出險申請。

步道 保險 檢察官

上一則

三度行竊豪宅 偷價值10萬元鐘乳石竟當破石頭亂丟

下一則

首例 台南火車站古蹟竟被修壞 將開罰

延伸閱讀

洛市男子徒步健走時死亡 30日身分公布 死因待定

洛市男子徒步健走時死亡 30日身分公布 死因待定
洛市35歲男子健走時逝世 死因不明

洛市35歲男子健走時逝世 死因不明
心理健康月助 馬州蒙郡周末健走解壓

心理健康月助 馬州蒙郡周末健走解壓
雪松和羊角蕨

雪松和羊角蕨

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
中央流行疫情指揮中心3日表示，未來邊境鬆綁政策將包括開放親友接機或自駕，不再強制要求搭乘防疫計程車，相關配套尚在研擬中。圖為桃園機場旅客搭防疫計程車的畫面。（本報資料照片）

台邊境若鬆綁 擬開放親人接機 入境居檢有望改為3+4

2022-06-04 02:30
「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
30日擾台的共機，以8架殲11戰機數量最多。圖/空軍司令部提供

30架共機編隊擾台西南防空識別區 航跡整齊密集太刻意

2022-05-30 18:58
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了