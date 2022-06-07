大雪山森林大樹突傾倒 壓死63歲健走女子

大雪山森林遊樂區林道35.2公里稍來小雪山步道入口處，前天發生大樹突倒壓死女子意外。(圖：家屬提供)

吳姓婦人前天與張姓丈夫在大雪山森林遊樂區步道 健走，一棵大樹突然倒下，當場壓住吳女；附近山友和民眾合力抬樹救人，吳女仍傷重送醫不治；張男昨哭訴為何政府維護的森林遊樂區會發生這種意外，檢察官 要求林管單位提供森林巡查資料和紀錄，追查有無疏失、是否涉及過失致死責任。

東勢林管處說，前天中午1時左右，63歲吳姓婦人在大雪山林道35.2公里稍來小雪山步道入口處，被樹木側枝斷落砸中，同行者至離現場200公尺收費站通報，林管處派員至現場協助。依稽查紀錄，該倒木並未列入有疑慮、巡檢追蹤清冊內林木。

「我不斷呼喊妻子名字，仍救不回她。」63歲張男說，前天早上和妻子到步道健走，中午時2人走到森林遊樂區入口柏油路處，他突然聽到「碰」的巨大撞擊聲；回頭看，一棵約20公尺高大樹倒下，妻子被粗大樹幹壓住，人趴在地面，背部和頭部都被樹壓住，只露出臀部。

張說他急著要撥開樹幹和土，但樹幹太大無法移開，剛好有其他山友下山，也有車輛經過，他急喊求救，眾人合力抬樹幹才拉出妻子，但她已沒呼吸心跳，送往東勢農民醫院急救不治。

張憤怒說，無法理解國家森林遊樂區步道為何發生這種事；女兒說，東勢處昨找專家學者現場會勘，告知應是連續下雨，積水造成樹幹腐蝕倒塌意外。但倒下大樹離步道很近，倒下橫躺步道，這是明顯公共安全問題，管理單位一定要查清楚，還家屬公道。

檢察官和法醫昨天相驗，吳女因頭部和上半身被樹壓傷，挫壓骨折，器官損傷，休克死亡，遺體發還家屬。

東勢林管處事發後已暫時封閉步道，昨由鞍馬山工作站派員分組進行園區步道全面巡檢。遊客團體傷害保險 身故保險金為400萬元，已協助家屬辦理出險申請。